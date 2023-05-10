https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html

В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск

В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск - РИА Новости, 10.05.2023

В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск

Наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:33

2023-05-10T15:33

2023-05-10T16:00

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

совет безопасности рф

александр гребенкин

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".Он напомнил, что уже более 15 лет на Украине разрешена метадоновая заместительная терапия. "По сути, это замена одной наркотической зависимости другой, с высоким риском попадания метадона на черный рынок и вовлечения в наркотизацию новых потребителей", - отметил Гребенкин. По его словам, одновременно проводилась политика, направленная на либерализацию наркотиков, в том числе путем легализации каннабиса, что ускоряет тенденцию к росту наркопотребителей, как правило, из числа подростков и молодежи."После госпереворота в Киеве Украина из относительно благополучной страны превратилась в производственное объединение по выпуску наркотиков", - подчеркнул Гребенкин. Он отметил, что международные криминальные структуры стали использовать территорию Украины для незаконного производства синтетических наркотиков, а также их массовых поставок в Европу и Россию, а многомиллионные доходы от их реализации идут на поддержку террористических структур и финансирование националистических бандформирований.

https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html

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Кирилл Волков

россия, безопасность, совет безопасности рф, александр гребенкин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр