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В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:33 10.05.2023 (обновлено: 16:00 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vsu-1870811999.html
В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск
В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск - РИА Новости, 10.05.2023
В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск
Наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:33
2023-05-10T16:00
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
совет безопасности рф
александр гребенкин
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".Он напомнил, что уже более 15 лет на Украине разрешена метадоновая заместительная терапия. "По сути, это замена одной наркотической зависимости другой, с высоким риском попадания метадона на черный рынок и вовлечения в наркотизацию новых потребителей", - отметил Гребенкин. По его словам, одновременно проводилась политика, направленная на либерализацию наркотиков, в том числе путем легализации каннабиса, что ускоряет тенденцию к росту наркопотребителей, как правило, из числа подростков и молодежи."После госпереворота в Киеве Украина из относительно благополучной страны превратилась в производственное объединение по выпуску наркотиков", - подчеркнул Гребенкин. Он отметил, что международные криминальные структуры стали использовать территорию Украины для незаконного производства синтетических наркотиков, а также их массовых поставок в Европу и Россию, а многомиллионные доходы от их реализации идут на поддержку террористических структур и финансирование националистических бандформирований.
https://ria.ru/20230329/narkomany-1861417750.html
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россия, безопасность, совет безопасности рф, александр гребенкин, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Совет Безопасности РФ, Александр Гребенкин, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Совбезе рассказали о наркомании в рядах украинских войск

Замсекретаря Совбеза Гребенкин: употребление наркотиков в рядах ВСУ считается нормой

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие под Артемовском
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие под Артемовском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Наркомания считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"Сегодня употребление наркотиков считается нормой среди солдат украинской армии, которых Запад гонит на убой в наркотическом опьянении", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
Он напомнил, что уже более 15 лет на Украине разрешена метадоновая заместительная терапия. "По сути, это замена одной наркотической зависимости другой, с высоким риском попадания метадона на черный рынок и вовлечения в наркотизацию новых потребителей", - отметил Гребенкин. По его словам, одновременно проводилась политика, направленная на либерализацию наркотиков, в том числе путем легализации каннабиса, что ускоряет тенденцию к росту наркопотребителей, как правило, из числа подростков и молодежи.
"После госпереворота в Киеве Украина из относительно благополучной страны превратилась в производственное объединение по выпуску наркотиков", - подчеркнул Гребенкин. Он отметил, что международные криминальные структуры стали использовать территорию Украины для незаконного производства синтетических наркотиков, а также их массовых поставок в Европу и Россию, а многомиллионные доходы от их реализации идут на поддержку террористических структур и финансирование националистических бандформирований.
Военнопленный о мобилизации открытых наркоманов в ряды украинской армии - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Киев мобилизует открытых наркоманов, заявил украинский пленный
29 марта, 04:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьСовет Безопасности РФАлександр ГребенкинУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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