https://ria.ru/20230510/vstrecha-1870892949.html
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 10.05.2023
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу
Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:53
2023-05-10T19:53
2023-05-10T20:12
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мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу."Встреча прошла конструктивно и эффективно. Будучи сторонами процесса, мы вновь заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, есть единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам", - сказал Чавушоглу журналистам в среду.По его словам, Анкара выступает за продолжение процесса без предварительных условий и с благими намерениями.
https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870750022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, турция, сирия, иран, мевлют чавушоглу
В мире, Россия, Турция, Сирия, Иран, Мевлют Чавушоглу
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу
Чавушоглу назвал встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана в Москве конструктивной