https://ria.ru/20230510/vstrecha-1870892949.html

Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу

Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 10.05.2023

Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу

Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:53

2023-05-10T19:53

2023-05-10T20:12

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сирия

иран

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу."Встреча прошла конструктивно и эффективно. Будучи сторонами процесса, мы вновь заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, есть единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам", - сказал Чавушоглу журналистам в среду.По его словам, Анкара выступает за продолжение процесса без предварительных условий и с благими намерениями.

https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870750022.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, турция, сирия, иран, мевлют чавушоглу