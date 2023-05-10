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Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 10.05.2023
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19:53 10.05.2023 (обновлено: 20:12 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vstrecha-1870892949.html
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 10.05.2023
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу
Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:53
2023-05-10T20:12
в мире
россия
турция
сирия
иран
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу."Встреча прошла конструктивно и эффективно. Будучи сторонами процесса, мы вновь заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, есть единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам", - сказал Чавушоглу журналистам в среду.По его словам, Анкара выступает за продолжение процесса без предварительных условий и с благими намерениями.
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в мире, россия, турция, сирия, иран, мевлют чавушоглу
В мире, Россия, Турция, Сирия, Иран, Мевлют Чавушоглу
Встреча "четверки" по Сирии в Москве прошла конструктивно, заявил Чавушоглу

Чавушоглу назвал встречу глав МИД России, Турции, Сирии и Ирана в Москве конструктивной

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Встреча глав МИД России, Сирии, Ирана и Турции по сирийскому мирному урегулированию
Читать ria.ru в
АНКАРА, 10 мая – РИА Новости. Встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана в Москве прошла конструктивно, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Встреча прошла конструктивно и эффективно. Будучи сторонами процесса, мы вновь заявили о приверженности территориальной целостности Сирии, есть единый подход по борьбе с терроризмом, подчеркнули важность политического процесса и совместной работы по гуманитарным вопросам", - сказал Чавушоглу журналистам в среду.
По его словам, Анкара выступает за продолжение процесса без предварительных условий и с благими намерениями.
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Вчера, 11:47
 
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