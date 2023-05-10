https://ria.ru/20230510/voskresenskiy-1870778622.html
Путин поддержал намерение ивановского губернатора участвовать в выборах
Путин поддержал намерение ивановского губернатора участвовать в выборах - РИА Новости, 10.05.2023
Путин поддержал намерение ивановского губернатора участвовать в выборах
Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:41
2023-05-10T13:41
2023-05-10T14:19
политика
ивановская область
россия
владимир путин
станислав воскресенский
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона.В ходе рабочей встречи с главой государства Воскресенский доложил, в частности, о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования. "Я Ивановскую область люблю, люди у нас замечательные, я верю в потенциал региона, верю в людей, поэтому если вы поддержите, поддержат жители Ивановской области, я хотел бы принять участие в выборах губернатора Ивановской области и в случае доверия принести пользу региону и людям", - также сказал он.Путин в свою очередь отметил, что ситуация в регионе была не из самых простых, и за время работы Воскресенского на посту губернатора было сделано немало. "В целом у вас темп набран хороший, поэтому если жители области доверие вам окажут, конечно, я со своей стороны вас поддержу", - сказал президент.Путин также похвалил статью Воскресенского о малых городах. "Познакомился с вашей статьёй о малых городах. Хорошая статья очень", - сказал глава государства. Он добавил, что в регионе уделяется серьёзное внимание образованию - в сравнении с другими субъектами РФ в Ивановской области "плотность образовательных учреждений очень хорошая".По словам Путина, данные по региону "положительные по основным показателям", как и тенденции. "Безработица – одна из низких в стране, промышленное производство растёт. Надо обратить внимание на сельское хозяйство", - заметил глава государства. Он также поручил Воскресенскому до конца года решить проблему обманутых дольщиков.Путин похвалил и проект по созданию в центре города Иванова образовательно-культурного пространства на месте Большой Ивановской мануфактуры. "Это, конечно, очень хороший проект по мануфактуре. Очень красиво может получиться. Здесь, в Москве, есть несколько таких объектов. Здесь, совсем недалеко от Кремля, как вы знаете, "Новатэк" там делал, очень хорошее пространство... ГЭС-2. Очень красиво. Посмотрите, как там сделано", - заметил президент.Воскресенский пообещал обязательно изучить этот опыт. "Вы мне, когда были в городе Иванове, ещё ряд объектов в стране называли, которые можно посмотреть. И мы все эти лучшие практики обязательно учтём", - сказал он."Это будет центр притяжения, точно, тем более что площадь здесь огромная", - добавил Путин.
https://ria.ru/20221027/oblavy-1827186096.html
https://ria.ru/20221229/podarok-1842243384.html
https://ria.ru/20230425/artyukhov-1867605297.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, ивановская область, россия, владимир путин, станислав воскресенский
Политика, Ивановская область, Россия, Владимир Путин, Станислав Воскресенский
Путин поддержал намерение ивановского губернатора участвовать в выборах
Путин поддержал намерение ивановского губернатора Воскресенского участвовать в выборах
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского участвовать в выборах главы региона.
В ходе рабочей встречи с главой государства Воскресенский доложил, в частности, о работе по развитию малых городов и проектах в сфере образования. "Я Ивановскую область люблю, люди у нас замечательные, я верю в потенциал региона, верю в людей, поэтому если вы поддержите, поддержат жители Ивановской области, я хотел бы принять участие в выборах губернатора Ивановской области и в случае доверия принести пользу региону и людям", - также сказал он.
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Путин в свою очередь отметил, что ситуация в регионе была не из самых простых, и за время работы Воскресенского на посту губернатора было сделано немало. "В целом у вас темп набран хороший, поэтому если жители области доверие вам окажут, конечно, я со своей стороны вас поддержу", - сказал президент.
Путин также похвалил статью Воскресенского о малых городах. "Познакомился с вашей статьёй о малых городах. Хорошая статья очень", - сказал глава государства. Он добавил, что в регионе уделяется серьёзное внимание образованию - в сравнении с другими субъектами РФ в Ивановской области "плотность образовательных учреждений очень хорошая".
По словам Путина, данные по региону "положительные по основным показателям", как и тенденции. "Безработица – одна из низких в стране, промышленное производство растёт. Надо обратить внимание на сельское хозяйство", - заметил глава государства. Он также поручил Воскресенскому до конца года решить проблему обманутых дольщиков.
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Путин похвалил и проект по созданию в центре города Иванова образовательно-культурного пространства на месте Большой Ивановской мануфактуры. "Это, конечно, очень хороший проект по мануфактуре. Очень красиво может получиться. Здесь, в Москве
, есть несколько таких объектов. Здесь, совсем недалеко от Кремля, как вы знаете, "Новатэк
" там делал, очень хорошее пространство... ГЭС-2. Очень красиво. Посмотрите, как там сделано", - заметил президент.
Воскресенский пообещал обязательно изучить этот опыт. "Вы мне, когда были в городе Иванове, ещё ряд объектов в стране называли, которые можно посмотреть. И мы все эти лучшие практики обязательно учтём", - сказал он.
"Это будет центр притяжения, точно, тем более что площадь здесь огромная", - добавил Путин.
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