https://ria.ru/20230510/vkontakte-1870809893.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы - РИА Новости, 10.05.2023

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы

РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T15:26

2023-05-10T15:26

2023-05-10T15:27

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они обычно смотрят фильмы.Варианты ответа были: в онлайн-кинотеатрах; в обычных кинотеатрах; по ТВ; скачиваю/смотрю на различных ресурсах; вообще не смотрю фильмы.В итоге большинство подписчиков ответило, что они скачивают или смотрят фильмы на разных ресурсах. Так проголосовали почти 40% пользователей.Около 29% делают выбор в пользу онлайн-кинотеатров, при этом в обычные кинотеатры ходят лишь 3% пользователей. Почти 17% подписчиков смотрят фильмы по ТВ, а 8% ответили, что вообще ими не интересуются.В комментариях пользователи отметили, что чаще пересматривают старые фильмы, а новинки – изредка .Ранее исследование показало, что число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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