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Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы - РИА Новости, 10.05.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:26
2023-05-10T15:26
2023-05-10T15:27
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они обычно смотрят фильмы.Варианты ответа были: в онлайн-кинотеатрах; в обычных кинотеатрах; по ТВ; скачиваю/смотрю на различных ресурсах; вообще не смотрю фильмы.В итоге большинство подписчиков ответило, что они скачивают или смотрят фильмы на разных ресурсах. Так проголосовали почти 40% пользователей.Около 29% делают выбор в пользу онлайн-кинотеатров, при этом в обычные кинотеатры ходят лишь 3% пользователей. Почти 17% подписчиков смотрят фильмы по ТВ, а 8% ответили, что вообще ими не интересуются.В комментариях пользователи отметили, что чаще пересматривают старые фильмы, а новинки – изредка .Ранее исследование показало, что число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вконтакте, технологии
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице
Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они обычно смотрят фильмы.
Варианты ответа были: в онлайн-кинотеатрах; в обычных кинотеатрах; по ТВ; скачиваю/смотрю на различных ресурсах; вообще не смотрю фильмы.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они скачивают или смотрят фильмы на разных ресурсах. Так проголосовали почти 40% пользователей.
Около 29% делают выбор в пользу онлайн-кинотеатров, при этом в обычные кинотеатры ходят лишь 3% пользователей. Почти 17% подписчиков смотрят фильмы по ТВ, а 8% ответили, что вообще ими не интересуются.
В комментариях пользователи отметили, что чаще пересматривают старые фильмы, а новинки – изредка .
Ранее исследование показало, что число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян.