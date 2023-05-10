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Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы - РИА Новости, 10.05.2023
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15:26 10.05.2023 (обновлено: 15:27 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/vkontakte-1870809893.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы - РИА Новости, 10.05.2023
Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы
РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:26
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вконтакте
технологии
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они обычно смотрят фильмы.Варианты ответа были: в онлайн-кинотеатрах; в обычных кинотеатрах; по ТВ; скачиваю/смотрю на различных ресурсах; вообще не смотрю фильмы.В итоге большинство подписчиков ответило, что они скачивают или смотрят фильмы на разных ресурсах. Так проголосовали почти 40% пользователей.Около 29% делают выбор в пользу онлайн-кинотеатров, при этом в обычные кинотеатры ходят лишь 3% пользователей. Почти 17% подписчиков смотрят фильмы по ТВ, а 8% ответили, что вообще ими не интересуются.В комментариях пользователи отметили, что чаще пересматривают старые фильмы, а новинки – изредка .Ранее исследование показало, что число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вконтакте, технологии
ВКонтакте, Технологии

Пользователи ВКонтакте рассказали, где они смотрят фильмы

© iStock.com / Evgeniy ShkolenkoЖенщина ест перед телевизором
Женщина ест перед телевизором - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© iStock.com / Evgeniy Shkolenko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте запустили еженедельные опросы на странице Агентства в социальной сети.
На этой неделе РИА Новости спросило у подписчиков, где они обычно смотрят фильмы.
Варианты ответа были: в онлайн-кинотеатрах; в обычных кинотеатрах; по ТВ; скачиваю/смотрю на различных ресурсах; вообще не смотрю фильмы.
В итоге большинство подписчиков ответило, что они скачивают или смотрят фильмы на разных ресурсах. Так проголосовали почти 40% пользователей.
Около 29% делают выбор в пользу онлайн-кинотеатров, при этом в обычные кинотеатры ходят лишь 3% пользователей. Почти 17% подписчиков смотрят фильмы по ТВ, а 8% ответили, что вообще ими не интересуются.
В комментариях пользователи отметили, что чаще пересматривают старые фильмы, а новинки – изредка .
Ранее исследование показало, что число подписчиков онлайн-кинотеатров в начале 2023 года выросло по сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Тем или иным видом подписки (платной, бесплатной или оформленной на пробный период) пользуется почти половина россиян.
 
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