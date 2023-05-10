https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему - РИА Новости, 10.05.2023
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил предложение о переходе от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T08:28
2023-05-10T08:28
2023-05-10T08:40
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил предложение о переходе от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели, соответствующий проект закона будет разработан в течение месяца, следует из текста документа, обнародованного в среду."Одобрить предложения палат Олий Мажлиса (парламента – ред.) и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей (советов) на мажоритарно-пропорциональной основе", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале кабмина страны gov.uz.В соответствии с указом законодательной (нижней) палате необходимо в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.В настоящее время в Узбекистане используется пропорциональная избирательная система, предполагающая голосование по партийным спискам.
https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870439953.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, в мире
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему
Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему вместо пропорциональной
ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил предложение о переходе от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели, соответствующий проект закона будет разработан в течение месяца, следует из текста
документа, обнародованного в среду.
"Одобрить предложения палат Олий Мажлиса (парламента – ред.) и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей (советов) на мажоритарно-пропорциональной основе", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале кабмина страны gov.uz.
В соответствии с указом законодательной (нижней) палате необходимо в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.
В настоящее время в Узбекистане используется пропорциональная избирательная система, предполагающая голосование по партийным спискам.
В Узбекистане пройдут досрочные президентские выборы