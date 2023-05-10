https://ria.ru/20230510/uzbekistan-1870699893.html

Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему

Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему - РИА Новости, 10.05.2023

Узбекистан перейдет на смешанную избирательную систему

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил предложение о переходе от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T08:28

2023-05-10T08:28

2023-05-10T08:40

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом одобрил предложение о переходе от пропорциональной избирательной системы в стране к смешанной модели, соответствующий проект закона будет разработан в течение месяца, следует из текста документа, обнародованного в среду."Одобрить предложения палат Олий Мажлиса (парламента – ред.) и политических партий о введении избирательной системы формирования депутатского корпуса Законодательной палаты Олий Мажлиса и местных Кенгашей (советов) на мажоритарно-пропорциональной основе", - говорится в тексте указа, опубликованного на портале кабмина страны gov.uz.В соответствии с указом законодательной (нижней) палате необходимо в месячный срок разработать проект закона, предусматривающий переход на избирательную систему на мажоритарно-пропорциональной основе.В настоящее время в Узбекистане используется пропорциональная избирательная система, предполагающая голосование по партийным спискам.

https://ria.ru/20230508/uzbekistan-1870439953.html

узбекистан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

узбекистан, в мире