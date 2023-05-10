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Израиль возобновил удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2023
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20:06 10.05.2023 (обновлено: 21:04 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/udary-1870896266.html
Израиль возобновил удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа
Израиль возобновил удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа - РИА Новости, 10.05.2023
Израиль возобновил удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по целям боевиков радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:06
2023-05-10T21:04
в мире
исламский джихад
израиль
сектор газа
биньямин нетаньяху
армия обороны израиля
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по целям боевиков радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба."В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, истребители и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по четырем военным объектам боевиков, в том числе объектам морских сил "Исламского джихада", используемым для хранения оружия. "Кроме того, нападению подвергся военный комплекс, используемый морскими силами "Исламского джихада", - добавили военные.В пресс-службе отметили, что сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.Ранее в среду израильские силы и боевики в палестинском анклаве на несколько часов прекратили обстрелы. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Тель-Авив получил предложение Египта о перемирии с боевиками и сейчас рассматривает его.При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что страна готова к расширению кампании против радикалов в Газе и нанесению мощных ударов. Позднее на оперативном совещании по вопросам безопасности с участием министра обороны Йоава Галанта премьер заявил о готовности Израиля к любому варианту развития событий вокруг анклава.В ночь на вторник Израиль начал военную операцию "Щит и стрела" по ликвидации боевиков "Исламского джихада" и его военизированной инфраструктуры в секторе Газа. Трое командиров радикального движения были ликвидированы. В ответ на обстрелы боевики "Исламского джихада" выпустили десятки ракет по израильским городам. Большинство из них было выпущено по южным городам в непосредственной близости от анклава, однако сирены также сработали в Тель-Авивском округе и пригородах.
https://ria.ru/20230509/aviaudar-1870650175.html
https://ria.ru/20220808/obstrely-1807915162.html
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в мире, исламский джихад, израиль, сектор газа, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля
В мире, Исламский джихад, Израиль, Сектор Газа, Биньямин Нетаньяху, Армия обороны Израиля
Израиль возобновил удары по объектам "Исламского джихада" в секторе Газа

Израиль возобновил удары по объектам боевиков "Исламского джихада" в секторе Газа

© РИА Новости / Ахмет Абед | Перейти в медиабанкТерритория сектора Газа
Территория сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Ахмет Абед
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Территория сектора Газа. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по целям боевиков радикального движения "Исламский джихад" в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по объектам террористической организации "Исламский джихад" в секторе Газа", - говорится в сообщении.
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Армия Израиля нанесла авиаудар по южным районам сектора Газа
9 мая, 17:51
По данным пресс-службы, истребители и вертолеты ЦАХАЛа нанесли удары по четырем военным объектам боевиков, в том числе объектам морских сил "Исламского джихада", используемым для хранения оружия. "Кроме того, нападению подвергся военный комплекс, используемый морскими силами "Исламского джихада", - добавили военные.
В пресс-службе отметили, что сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в южном городе Сдерот на границе с анклавом.
Ранее в среду израильские силы и боевики в палестинском анклаве на несколько часов прекратили обстрелы. Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что Тель-Авив получил предложение Египта о перемирии с боевиками и сейчас рассматривает его.
При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил, что страна готова к расширению кампании против радикалов в Газе и нанесению мощных ударов. Позднее на оперативном совещании по вопросам безопасности с участием министра обороны Йоава Галанта премьер заявил о готовности Израиля к любому варианту развития событий вокруг анклава.
В ночь на вторник Израиль начал военную операцию "Щит и стрела" по ликвидации боевиков "Исламского джихада" и его военизированной инфраструктуры в секторе Газа. Трое командиров радикального движения были ликвидированы. В ответ на обстрелы боевики "Исламского джихада" выпустили десятки ракет по израильским городам. Большинство из них было выпущено по южным городам в непосредственной близости от анклава, однако сирены также сработали в Тель-Авивском округе и пригородах.
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В миреИсламский джихадИзраильСектор ГазаБиньямин НетаньяхуАрмия обороны Израиля
 
 
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