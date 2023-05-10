https://ria.ru/20230510/ubiystvo-1870720563.html

В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом

В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом - РИА Новости, 10.05.2023

В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом

В Польше в результате нападения на детский дом погибла воспитанница, еще девять человек пострадали, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:10

2023-05-10T10:10

2023-05-10T10:10

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польша

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ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. В Польше в результате нападения на детский дом погибла воспитанница, еще девять человек пострадали, сообщает агентство РАР. "Девятнадцатилетний мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом в Томиславицах и убил свою бывшую подругу. Мотивом могла быть неразделенная любовь", - говорится в сообщении. По данным агентства, еще пять человек с ножевыми ранениями попали в госпиталь, а еще четверым оказали помощь на месте. Отмечается, что нападавшего задержали сотрудники полиции. Нападавшим оказался 19-летний житель города Варта. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и на момент нападения был трезв. Всего в момент нападения в детском доме находилось 13 человек.

https://ria.ru/20230510/napadenie-1870691442.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230504/belgrad-1869773453.html

польша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша