https://ria.ru/20230510/ubiystvo-1870720563.html
В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом
В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом - РИА Новости, 10.05.2023
В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом
В Польше в результате нападения на детский дом погибла воспитанница, еще девять человек пострадали, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:10
2023-05-10T10:10
в мире
польша
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ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. В Польше в результате нападения на детский дом погибла воспитанница, еще девять человек пострадали, сообщает агентство РАР. "Девятнадцатилетний мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом в Томиславицах и убил свою бывшую подругу. Мотивом могла быть неразделенная любовь", - говорится в сообщении. По данным агентства, еще пять человек с ножевыми ранениями попали в госпиталь, а еще четверым оказали помощь на месте. Отмечается, что нападавшего задержали сотрудники полиции. Нападавшим оказался 19-летний житель города Варта. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и на момент нападения был трезв. Всего в момент нападения в детском доме находилось 13 человек.
https://ria.ru/20230510/napadenie-1870691442.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230504/belgrad-1869773453.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша
В Польше мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом
В Польше мужчина, вооруженный ножом, убил воспитанницу детского дома
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости.
В Польше в результате нападения на детский дом погибла воспитанница, еще девять человек пострадали, сообщает агентство РАР
.
"Девятнадцатилетний мужчина, вооруженный ножом, напал на детский дом в Томиславицах и убил свою бывшую подругу. Мотивом могла быть неразделенная любовь", - говорится в сообщении.
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По данным агентства, еще пять человек с ножевыми ранениями попали в госпиталь, а еще четверым оказали помощь на месте.
Отмечается, что нападавшего задержали сотрудники полиции.
Нападавшим оказался 19-летний житель города Варта. Ранее он не попадал в поле зрения полиции и на момент нападения был трезв.
Всего в момент нападения в детском доме находилось 13 человек.
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