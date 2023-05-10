https://ria.ru/20230510/turtsiya-1870750022.html
Лавров призвал восстанавливать транспортные связи между Турцией и Сирией
Лавров призвал восстанавливать транспортные связи между Турцией и Сирией - РИА Новости, 10.05.2023
Лавров призвал восстанавливать транспортные связи между Турцией и Сирией
Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил проработать вопрос восстановления транспортно-логистических связей между Турцией и Сирией. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:47
2023-05-10T11:47
2023-05-10T12:39
сирия
турция
россия
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров предложил проработать вопрос восстановления транспортно-логистических связей между Турцией и Сирией."Представляется также важным приступить к обсуждению вопроса по восстановлению прерванных транспортно-логистических связей между двумя соседними странами и возобновлению торгово-экономического взаимодействия без каких-либо барьеров ", - сказал министр на четырехсторонней министерской встрече по Сирии в Москве.Министры иностранных дел России Сергей Лавров, Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, Сирии Фейсал Микдад и Турции Мевлют Чавушоглу проводят в среду встречу в Москве. Дипломаты встречаются в свете попыток по нормализации отношений и устранению противоречий между Дамаском и Анкарой. Страны являются участниками "астанинского" процесса по урегулированию сирийского кризиса.
https://ria.ru/20230510/vybory-1870747878.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сирия, турция, россия, сергей лавров, в мире
Сирия, Турция, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров призвал восстанавливать транспортные связи между Турцией и Сирией
Лавров призвал восстанавливать транспортно-логистические связи между Турцией и Сирией