https://ria.ru/20230510/trevoga-1870901586.html
В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.05.2023
В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Черниговской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:41
2023-05-10T20:41
2023-05-10T20:41
специальная военная операция на украине
в мире
черниговская область
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Черниговской области на Украине, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в регионе 20.25 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, черниговская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Черниговская область, Украина, Вооруженные силы РФ
В Черниговской области Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской области Украины в 20:25 объявили воздушную тревогу