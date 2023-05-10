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В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 10.05.2023
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14:27 10.05.2023 (обновлено: 14:53 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/trevoga-1870788653.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 10.05.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги в среду прозвучали в южной части округа Тель-Авив, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа). РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:27
2023-05-10T14:53
в мире
тель-авив
израиль
исламский джихад
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в среду прозвучали в южной части округа Тель-Авив, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).В Тель-Авиве были слышны звуки работы системы ПРО "Железный купол", сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду, сирены прозвучали несколько раз в городах на юге Израиля и районах, прилегающих к сектору Газа. Силы ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям боевиков в анклаве.По данным израильского портала Arutz Sheva, около 20 ракет было выпущено в среду из сектора Газа в направлении юга Израиля.Армейская пресс-служба ранее заявила о том, что силы ЦАХАЛа обстреляли места запуска ракет и площадки для минометов, принадлежащие радикальному движению "Исламский джихад" в секторе Газа.
https://ria.ru/20230510/izrail-1870782200.html
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в мире, тель-авив, израиль, исламский джихад
В мире, Тель-Авив, Израиль, Исламский джихад
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога

В южной части Тель-Авивского округа прозвучала сирена из-за ракет из сектора Газа

© Flickr / israeltourismВид на Тель-Авив
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Flickr / israeltourism
Вид на Тель-Авив. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в среду прозвучали в южной части округа Тель-Авив, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).
«
"Сирены прозвучали в Тель-Авиве и в районе Гуш-Дана (агломерация, включающая тель-авивский округ и центральный округ на побережье Средиземного моря)", - говорится в сообщении пресс-службы.
В Тель-Авиве были слышны звуки работы системы ПРО "Железный купол", сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее в среду, сирены прозвучали несколько раз в городах на юге Израиля и районах, прилегающих к сектору Газа. Силы ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям боевиков в анклаве.
По данным израильского портала Arutz Sheva, около 20 ракет было выпущено в среду из сектора Газа в направлении юга Израиля.
Армейская пресс-служба ранее заявила о том, что силы ЦАХАЛа обстреляли места запуска ракет и площадки для минометов, принадлежащие радикальному движению "Исламский джихад" в секторе Газа.
Дым после израильских ударов по городу Газа. 10 мая 2023 - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Израильские танки и самолеты обстреливают сектор Газа, пишут СМИ
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