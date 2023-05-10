https://ria.ru/20230510/trevoga-1870788653.html
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога - РИА Новости, 10.05.2023
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
Сирены воздушной тревоги в среду прозвучали в южной части округа Тель-Авив, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа). РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:27
2023-05-10T14:27
2023-05-10T14:53
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в среду прозвучали в южной части округа Тель-Авив, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).В Тель-Авиве были слышны звуки работы системы ПРО "Железный купол", сообщает корреспондент РИА Новости.Ранее в среду, сирены прозвучали несколько раз в городах на юге Израиля и районах, прилегающих к сектору Газа. Силы ЦАХАЛа продолжают наносить удары по целям боевиков в анклаве.По данным израильского портала Arutz Sheva, около 20 ракет было выпущено в среду из сектора Газа в направлении юга Израиля.Армейская пресс-служба ранее заявила о том, что силы ЦАХАЛа обстреляли места запуска ракет и площадки для минометов, принадлежащие радикальному движению "Исламский джихад" в секторе Газа.
https://ria.ru/20230510/izrail-1870782200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, израиль, исламский джихад
В мире, Тель-Авив, Израиль, Исламский джихад
В Тель-Авиве прозвучала воздушная тревога
В южной части Тель-Авивского округа прозвучала сирена из-за ракет из сектора Газа