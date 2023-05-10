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Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
17:27 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/transport-1870850774.html
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз - РИА Новости, 10.05.2023
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз
Число пользователей приложения "Транспорт Подмосковья" составило 75,5 тыс. Приложение работает уже больше года. Об этом рассказала заместитель председателя... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:27
2023-05-10T17:27
новости подмосковья
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Число пользователей приложения "Транспорт Подмосковья" составило 75,5 тыс. Приложение работает уже больше года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, сообщил телеканал “360”.Благодаря приложению у жителей региона появилась возможность точно рассчитывать свое время и подходить на остановку ко времени прибытия общественного транспорта.Отмечается, что сервис существует более года и пользуется большой популярностью у местных жителей.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз

CC0 / / Девушка смотрит в экран смартфона
Девушка смотрит в экран смартфона - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Число пользователей приложения "Транспорт Подмосковья" составило 75,5 тыс. Приложение работает уже больше года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, сообщил телеканал “360”.
Благодаря приложению у жителей региона появилась возможность точно рассчитывать свое время и подходить на остановку ко времени прибытия общественного транспорта.
«
"Оно позволяет рассчитать время в пути и прийти на остановочный пункт к точному времени прибытия автобуса. Сейчас в приложении доступны 1,8 тыс. автобусных маршрутов региона, из которых 1,2 тыс. принадлежат „Мострансавто“", – отметила Анна Кротова.
Отмечается, что сервис существует более года и пользуется большой популярностью у местных жителей.
 
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