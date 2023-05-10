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Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз - РИА Новости, 10.05.2023
Приложение "Транспорт Подмосковья" скачали более 75 тыс. раз
Число пользователей приложения "Транспорт Подмосковья" составило 75,5 тыс. Приложение работает уже больше года. Об этом рассказала заместитель председателя... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:27
2023-05-10T17:27
2023-05-10T17:27
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Число пользователей приложения "Транспорт Подмосковья" составило 75,5 тыс. Приложение работает уже больше года. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова, сообщил телеканал “360”.Благодаря приложению у жителей региона появилась возможность точно рассчитывать свое время и подходить на остановку ко времени прибытия общественного транспорта.Отмечается, что сервис существует более года и пользуется большой популярностью у местных жителей.
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