https://ria.ru/20230510/territorii-1870822019.html
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы - РИА Новости, 10.05.2023
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы
Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:05
2023-05-10T16:05
2023-05-10T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В течение апреля коммунальные службы Подмосковья приводили в порядок дворы, общественные территории и внутриквартальные проезды. Ежедневные "субботники" проходили под лозунгом "Месяц чистоты и благоустройства"."На данный момент принято уже 1604 пространств – это 980 дворов, 496 общественных территорий и 128 внутриквартальных проездов. Активнее всего идет приемка в Зарайске, там инспекторы уже приняли 43%, - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
https://ria.ru/20230503/defekty-1869399086.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)