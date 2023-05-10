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Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы - РИА Новости, 10.05.2023
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Новости Подмосковья
 
16:05 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/territorii-1870822019.html
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы - РИА Новости, 10.05.2023
Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы
Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:05
2023-05-10T16:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В течение апреля коммунальные службы Подмосковья приводили в порядок дворы, общественные территории и внутриквартальные проезды. Ежедневные "субботники" проходили под лозунгом "Месяц чистоты и благоустройства"."На данный момент принято уже 1604 пространств – это 980 дворов, 496 общественных территорий и 128 внутриквартальных проездов. Активнее всего идет приемка в Зарайске, там инспекторы уже приняли 43%, - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы

© РИА Новости / Александр ВильфДетская площадка во дворе жилых домов в Московской области
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
Детская площадка во дворе жилых домов в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В течение апреля коммунальные службы Подмосковья приводили в порядок дворы, общественные территории и внутриквартальные проезды. Ежедневные "субботники" проходили под лозунгом "Месяц чистоты и благоустройства".
"На данный момент принято уже 1604 пространств – это 980 дворов, 496 общественных территорий и 128 внутриквартальных проездов. Активнее всего идет приемка в Зарайске, там инспекторы уже приняли 43%, - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.
Умные автомобили ГУСТ зафиксировали более 8 тысяч дефектов содержания территорий Подмосковья за апрель - РИА Новости, 1920, 03.05.2023
Более 8000 дефектов дороги зафиксировали с помощью нейросети в Подмосковье
3 мая, 13:25
 
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