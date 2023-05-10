https://ria.ru/20230510/territorii-1870822019.html

Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы

Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы - РИА Новости, 10.05.2023

Свыше 1,6 тысяч территорий Подмосковья привели в порядок после зимы

Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:05

2023-05-10T16:05

2023-05-10T16:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Более 1,6 тысячи общественных пространств приняли инспекторы Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области по итогам апреля, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.В течение апреля коммунальные службы Подмосковья приводили в порядок дворы, общественные территории и внутриквартальные проезды. Ежедневные "субботники" проходили под лозунгом "Месяц чистоты и благоустройства"."На данный момент принято уже 1604 пространств – это 980 дворов, 496 общественных территорий и 128 внутриквартальных проездов. Активнее всего идет приемка в Зарайске, там инспекторы уже приняли 43%, - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

https://ria.ru/20230503/defekty-1869399086.html

московская область (подмосковье)

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)