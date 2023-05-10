https://ria.ru/20230510/telegram-1870914829.html

Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram

Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram - РИА Новости, 10.05.2023

Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram

Суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:43

2023-05-10T20:43

2023-05-10T22:52

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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение заблокируют на 72 часа, сообщил новостной портал G1. Компания также должна отправить пользователям сообщение о том, что публикация с критикой с адрес властей была "вопиющей дезинформацией". Если распоряжение не будет выполнено, то работа приложения в стране будет приостановлена на 72 часа. Кроме того, компания должна будет заплатить штраф в размере 500 тысяч реалов в час (чуть больше 100 тысяч долларов). Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. В этом сообщении, опубликованном в телеграм-канале Telegram Brasil, компания выразила мнение, что из-за рассмотрения такого законопроекта "демократия в Бразилии находится под угрозой". Власти Бразилии 20 апреля сообщили об открытии против Telegram административного дела, грозившего мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как компания вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил полиции информацию, однако не в полном объеме. После этого в конце апреля суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram. На компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Через несколько дней решение о приостановке было отменено. Это уже на первое противостояние между Telegram и властями Бразилии. Так, в январе Верховный суд Бразилии оштрафовал мессенджер Павла Дурова за несоблюдение решения суда о блокировке одного из каналов, признанных ранее распространяющими недостоверную информацию. Это произошло после беспорядков сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в Бразилиа. В середине марта прошлого года судья Федерального Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров тогда извинился перед судом и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.

https://ria.ru/20230427/telegram-1868304469.html

https://ria.ru/20230218/telegram-1852869255.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, бразилиа, павел дуров, бразилия, жаир болсонару, telegram