https://ria.ru/20230510/telegram-1870914829.html
Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram
Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram - РИА Новости, 10.05.2023
Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram
Суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:43
2023-05-10T20:43
2023-05-10T22:52
в мире
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telegram
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БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости. Суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение заблокируют на 72 часа, сообщил новостной портал G1. Компания также должна отправить пользователям сообщение о том, что публикация с критикой с адрес властей была "вопиющей дезинформацией". Если распоряжение не будет выполнено, то работа приложения в стране будет приостановлена на 72 часа. Кроме того, компания должна будет заплатить штраф в размере 500 тысяч реалов в час (чуть больше 100 тысяч долларов). Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. В этом сообщении, опубликованном в телеграм-канале Telegram Brasil, компания выразила мнение, что из-за рассмотрения такого законопроекта "демократия в Бразилии находится под угрозой". Власти Бразилии 20 апреля сообщили об открытии против Telegram административного дела, грозившего мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как компания вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил полиции информацию, однако не в полном объеме. После этого в конце апреля суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram. На компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Через несколько дней решение о приостановке было отменено. Это уже на первое противостояние между Telegram и властями Бразилии. Так, в январе Верховный суд Бразилии оштрафовал мессенджер Павла Дурова за несоблюдение решения суда о блокировке одного из каналов, признанных ранее распространяющими недостоверную информацию. Это произошло после беспорядков сторонников бывшего президента Жаира Болсонару в Бразилиа. В середине марта прошлого года судья Федерального Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров тогда извинился перед судом и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
https://ria.ru/20230427/telegram-1868304469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, бразилиа, павел дуров, бразилия, жаир болсонару, telegram
В мире, Технологии, Бразилиа, Павел Дуров, Бразилия, Жаир Болсонару, Telegram
Суд в Бразилии потребовал удалить пост с критикой властей в Telegram
Суд в Бразилии обязал Telegram удалить сообщение с критикой властей под угрозой блокировки
БУЭНОС-АЙРЕС, 10 мая - РИА Новости.
Суд Бразилии потребовал от Telegram удалить сообщение с критикой в адрес властей и направить разъяснения пользователям, в противном случае приложение заблокируют на 72 часа, сообщил новостной портал G1
.
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"Судья Верховного суда выдал распоряжение о том, чтобы Telegram удалил сообщение, отправленное пользователям 9 мая, с критикой законопроекта о фейковых новостях, которое рассматривает конгресс страны", - отмечает СМИ.
Компания также должна отправить пользователям сообщение о том, что публикация с критикой с адрес властей была "вопиющей дезинформацией". Если распоряжение не будет выполнено, то работа приложения в стране будет приостановлена на 72 часа. Кроме того, компания должна будет заплатить штраф в размере 500 тысяч реалов в час (чуть больше 100 тысяч долларов).
Ранее Telegram заявил, что допускает прекращение работы в Бразилии в случае принятия в стране законопроекта о борьбе с дезинформацией в социальных сетях. В этом сообщении, опубликованном в телеграм-канале Telegram Brasil, компания выразила мнение, что из-за рассмотрения такого законопроекта "демократия в Бразилии находится под угрозой".
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Власти Бразилии 20 апреля сообщили об открытии против Telegram административного дела, грозившего мессенджеру штрафами и приостановкой деятельности в стране. Решение было принято после того, как компания вовремя не проинформировала правительство о механизмах, принятых для выявления и модерации нелегального контента, в том числе угроз нападения и разжигания ненависти. Позднее сообщалось, что Telegram предоставил полиции информацию, однако не в полном объеме. После этого в конце апреля суд в Бразилии распорядился приостановить действие Telegram. На компанию был наложен штраф в размере 1 миллиона реалов (около 200 тысяч долларов) в день. Через несколько дней решение о приостановке было отменено.
Это уже на первое противостояние между Telegram и властями Бразилии. Так, в январе Верховный суд Бразилии оштрафовал мессенджер Павла Дурова
за несоблюдение решения суда о блокировке одного из каналов, признанных ранее распространяющими недостоверную информацию. Это произошло после беспорядков сторонников бывшего президента Жаира Болсонару
в Бразилиа
.
В середине марта прошлого года судья Федерального Верховного суда Бразилии распорядился заблокировать в стране Telegram из-за его позиции об отказе от сотрудничества с властями. Основатель Telegram Павел Дуров тогда извинился перед судом и попросил дать время для исправления сложившейся ситуации.
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