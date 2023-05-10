https://ria.ru/20230510/stroitelstvo-1870776746.html

В Хабаровском крае развернулось строительство мелиоративной системы

В Хабаровском крае развернулось строительство мелиоративной системы - РИА Новости, 10.05.2023

В Хабаровском крае развернулось строительство мелиоративной системы

В районе имени Лазо Хабаровского края спустя 20 лет начали строить мелиоративную систему, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:35

2023-05-10T13:35

2023-05-10T13:35

хабаровский край

хабаровский край

михаил дегтярев

россия

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ХАБАРОВСК, 10 мая - РИА Новости. В районе имени Лазо Хабаровского края спустя 20 лет начали строить мелиоративную систему, сообщил губернатор Михаил Дегтярев. Глава региона с рабочей поездкой в среду отправился в район имени Лазо. Он проинспектировал строительство второго этапа мелиоративной осушительной системы, а также подготовку к посевной на землях, введенных в оборот в 2022 году благодаря успешной реализации первого этапа проекта. Инициатива направлена прежде всего на обеспечение продовольственной безопасности региона. "Мы продолжаем ввод в оборот земель сельхозназначения. Впервые за 20 лет в нашем крае, в районе имени Лазо, развернуто строительство мелиоративной системы площадью 5,8 тысячи гектаров", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По его словам, в прошлом году привели в порядок 1040 гектар земель, они уже готовятся к посевной. По данным правительства края, исполнитель этой знаковой для территории инициативы - местное сельхозпредприятие ООО "Сервис-Агро", которое планирует создать в районе молочный животноводческий комплекс на 1,2 тысячи голов коров. Заявленная производительность – до 8 тысяч тонн молока в год. Поэтому введенные в оборот земли будут использоваться в первую очередь для выращивания кормовой базы. Глава региона напомнил, что к 2030 году планируется к вводу в оборот 30 тысяч гектар земель сельхозназначения. Посевная площадь увеличится за счет реализации опорного проекта "Мелиорация и кластер АПК" одной из флагманских инициатив единой стратегии развития Хабаровского края. Как уточняет правительство региона, только в окрестностях села Зоевка района имени Лазо до 2027 года пригодными для сельского хозяйства станут почти 6 тысяч гектаров земель. Параллельно с мелиорацией для достижения общей цели – дополнительных 30 тысяч гектаров – используются и другие эффективные механизмы. Дегтярев отметил, что минсельхозу края дал поручение расширить парк созданной в 2021 году машинно-тракторной станции (МТС). Еще одно новшество: компенсация до 90% затрат районным администрациям на постановку на кадастровый учет неразграниченных сельхозземель для их дальнейшего восстановления и передачи аграриям. Так, в 2022 году было передано 500 гектаров, в текущем – на очереди еще 600 гектаров. Существенную часть затрат, которые предприниматели несут в ходе работ по восстановлению и строительству новых мелиоративных систем, им компенсирует государство. "Например, помощь предприятию, чьи работы мы сегодня увидели, при завершении первого этапа составила 50% - 73 миллиона рублей: 59 миллионов – это средства федерального бюджета, 14 – из казны региона", - разъяснил губернатор. Всего за два года в регионе по реализации проекта "Мелиорация и кластер АПК" введено в сельхозоборот около 7 тысяч гектаров, что позволило в 2022 году впервые за пять лет увеличить посевные площади, информирует правительство региона.

https://ria.ru/20230504/komsomolsk-1869581040.html

https://ria.ru/20230420/investproekty-1866532981.html

https://ria.ru/20230412/metan-1864645569.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

хабаровский край, михаил дегтярев, россия