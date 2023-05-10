https://ria.ru/20230510/ssha-1870709875.html

СМИ: планы Британии по поставкам Украине ракет сыграют на руку США

СМИ: планы Британии по поставкам Украине ракет сыграют на руку США - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: планы Британии по поставкам Украине ракет сыграют на руку США

США не планируют следовать примеру Британии и передавать Украине ракеты большой дальности, надеются, что планы Лондона позволят Вашингтону "выпутаться из... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:23

2023-05-10T09:23

2023-05-10T10:53

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киев

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в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. США не планируют следовать примеру Британии и передавать Украине ракеты большой дальности, надеются, что планы Лондона позволят Вашингтону "выпутаться из ситуации" на фоне призывов дать Киеву оперативно-тактические ракеты ATACMS с дальностью полета до 300 километров, пишет газета Politico со ссылкой на ряд американских чиновников. Американская газета Washington Post ранее сообщала со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины (IFU), что Великобритания, по всей видимости, готовится к отправке Украине ракет большой дальности. "Администрация Байдена не планирует следовать примеру Великобритании в отправке ракет большой дальности на Украину - некоторые официальные лица говорят, что США выпутались из ситуации, благодаря запланированной поставке Великобритании", - пишет Politico. По словам ряда американских чиновников, возможность того, что британские ракеты направятся Украине, позволила команде президента США Джо Байдена вздохнуть с облегчением. Вашингтон надеется, что то, что Киев может вскоре получить ракеты дальнего радиуса действия из Лондона, заставит замолчать критиков, которые хотят, чтобы США отправили ему ATACMS. "Наша политика в отношении ATACMS не изменилась", - заявил изданию один из американских чиновников, отвечая на вопрос, может ли Вашингтон последовать примеру Лондона. Вместо этого, по его словам, США продолжат предоставлять Киеву средства противовоздушной обороны, такие как Patriots, боеприпасы и бронетехнику. Помимо этого, как отмечает газета, в арсенале США недостаточно ATACMS. Как пишет Politico со ссылкой на источник, знакомый с обсуждениями, Британия сообщила Киеву, что условием предоставления ракет большой дальности является обязательство использовать их только "против целей на территории Украины". Издание отмечает, что Вашингтон испытывает такую же озабоченность по поводу передачи ATACMS Киеву, так как "последнее, чего хочет Белый дом, - это чтобы украинские войска использовали их для удара вглубь России". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230510/bazy-1869745708.html

https://ria.ru/20230510/uzhas-1870695423.html

украина

сша

киев

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, сша, киев, сергей лавров, джо байден, нато, в мире