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Спецоперация, 10 мая: переговоры по зерновой сделке станут решающими - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 10.05.2023 (обновлено: 22:02 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870908591.html
Спецоперация, 10 мая: переговоры по зерновой сделке станут решающими
Спецоперация, 10 мая: переговоры по зерновой сделке станут решающими - РИА Новости, 10.05.2023
Спецоперация, 10 мая: переговоры по зерновой сделке станут решающими
Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле 10-11 мая станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости источник, знакомый РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T21:49
2023-05-10T22:02
специальная военная операция на украине
украина
россия
зерновая сделка
вооруженные силы украины
в мире
валерий залужный
михаил подоляк
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле 10-11 мая станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров; артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений и уничтожила самоходку "Акация", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский; генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом. Ход операции Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений и уничтожила самоходку "Акация", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. Генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом. "Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие озера. В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления", - пояснил Бройер в интервью агентству DPA. Зерновая сделка Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Также, как отмечал источник РИА Новости, решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной Анкары. К 11 часам по Москве источник РИА Новости в Турции сообщал, что никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято. У партнеров Москвы в переговорах по зерновой сделке еще есть время одуматься, контакты идут, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться итогов. К вечеру по Москве турецкое министерство национальной обороны сообщило, что двухдневные переговоры высокого уровня по зерновой сделке начались. Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также рассказал, что обсудил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, на Украине и зерновую сделку. Обстановка в России Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник рано утром над деревней Толмачево Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. ФСБ России предотвратила теракт в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка в Запорожской области, арестовав украинца, планировавшего убийства и террористические акты в регионе по заданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщили в среду журналистам в региональном УФСБ РФ. Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о пресечении попытки атаки двух вражеских беспилотников на военный объект в регионе. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере, который в своем эфире призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске. Погибший в результате теракта соратник сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина. Управление ФСБ России по Самарской области задержало уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля в центре Самары, по решению суда фигурантка заключена под стражу, сообщила пресс-служба управления. По данным ведомства, в апреле оперативники пресекли деятельность уроженки Украины, которая имеет российское гражданство, "причастной к сбору и дальнейшей передаче неустановленному лицу информации в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, а также приисканию компонентов для приготовления зажигательной смеси". Международная обстановка Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО из-за "сложной оперативной обстановки", сообщил глава военного комитета адмирал Роб Бауэр. Принятие Западом мер, направленных против добываемых в РФ алмазов, может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, где российские драгоценные камни обеспечивают порядка 60% занятости в отрасли, пишет газета Financial Times. Кремль зафиксировал, что от Запада не последовало реакции на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, которая соответствовала бы чудовищности этого заявления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что по миссии Ватикана относительно урегулирования на Украине есть новости "на конфиденциальном уровне". Швейцария считает юридически возможным использовать 7,4 миллиарда франков (почти $8,3 миллиарда по текущему курсу) российского Центрального банка, находящихся в стране, для восстановления Украины, но решение еще не принято, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил несогласие с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине закончится с немедленным прекращением предоставления Западом военной поддержки Киеву. Боррель ранее в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.
https://ria.ru/20230510/rossiya-1870884396.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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украина, россия, зерновая сделка, вооруженные силы украины, в мире, валерий залужный, михаил подоляк, жозеп боррель, евросоюз, швейцария, курская область, роман старовойт, воронежская область, захар прилепин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), турция, сергей лавров, мевлют чавушоглу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Зерновая сделка, Вооруженные силы Украины, В мире, Валерий Залужный, Михаил Подоляк, Жозеп Боррель, Евросоюз, Швейцария, Курская область, Роман Старовойт, Воронежская область, Захар Прилепин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ), Турция, Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу, Вооруженные силы РФ
Спецоперация, 10 мая: переговоры по зерновой сделке станут решающими

Спецоперация, 10 мая: переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими

© AP Photo / David GoldmanКорабль с зерном
Корабль с зерном - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / David Goldman
Корабль с зерном. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле 10-11 мая станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров; артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений и уничтожила самоходку "Акация", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский; генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом.

Ход операции

Артиллерия российской группировки войск "Запад" сорвала три попытки украинских войск провести ротацию подразделений и уничтожила самоходку "Акация", сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Генеральный инспектор Бундесвера (ВС Германии) Карстен Бройер выразил мнение, что пока условий для полномасштабного наступления Украины не было, но подготовка идет полным ходом. "Земля все еще болотистая и влажная. В некоторых местах на полях все еще есть большие озера. В последние недели еще не было условий для полномасштабного наступления", - пояснил Бройер в интервью агентству DPA.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Западу приготовиться. Во Франции раскрыли, что Россия применила против ВСУ
Вчера, 19:02

Зерновая сделка

Переговоры по зерновой сделке в Стамбуле станут решающими, говорить о каком-либо консенсусе пока не приходится, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров. Встреча высокого уровня по зерновой сделке пройдет в Стамбуле в четырехстороннем формате 10-11 мая, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Также, как отмечал источник РИА Новости, решение о посредничестве турецкого банка в оплатах за российскую сельскохозяйственную продукцию пока не принято, вопрос находится на контроле официальной Анкары.
К 11 часам по Москве источник РИА Новости в Турции сообщал, что никаких решений по продлению сроков действия зерновой сделки после 18 мая не принято.
У партнеров Москвы в переговорах по зерновой сделке еще есть время одуматься, контакты идут, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться итогов.
К вечеру по Москве турецкое министерство национальной обороны сообщило, что двухдневные переговоры высокого уровня по зерновой сделке начались.
Анкара надеется на позитивный исход переговоров по "зерновой сделке" в Стамбуле, рассчитывает на ее продление минимум на два месяца, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Он также рассказал, что обсудил в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве ситуацию в Сирии, на Украине и зерновую сделку.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Инфографика

Обстановка в России

Силы противовоздушной обороны сбили беспилотник рано утром над деревней Толмачево Курской области, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
ФСБ России предотвратила теракт в отношении начальника отдела полиции села Кирилловка в Запорожской области, арестовав украинца, планировавшего убийства и террористические акты в регионе по заданию главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, сообщили в среду журналистам в региональном УФСБ РФ.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил о пресечении попытки атаки двух вражеских беспилотников на военный объект в регионе.
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Челябинской области за призывы к осуществлению террористической деятельности, сообщило следственное управление СК РФ по региону. Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона пояснил, что речь идет о блогере, который в своем эфире призывал Украину наносить удары по Кремлю. Фигуранта задержали в Челябинске.
Погибший в результате теракта соратник сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина Александр Шубин представлен к ведомственной награде Росгвардии и ордену Мужества, сообщили РИА Новости в пресс-службе Прилепина.
Управление ФСБ России по Самарской области задержало уроженку Украины по подозрению в подготовке теракта во время проведения Международного антифашистского фестиваля в центре Самары, по решению суда фигурантка заключена под стражу, сообщила пресс-служба управления. По данным ведомства, в апреле оперативники пресекли деятельность уроженки Украины, которая имеет российское гражданство, "причастной к сбору и дальнейшей передаче неустановленному лицу информации в отношении объектов военной инфраструктуры и мест массового пребывания граждан, а также приисканию компонентов для приготовления зажигательной смеси".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается
6 мая, 15:36

Международная обстановка

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный не сможет выступить перед членами военного комитета НАТО из-за "сложной оперативной обстановки", сообщил глава военного комитета адмирал Роб Бауэр.
Принятие Западом мер, направленных против добываемых в РФ алмазов, может поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии, где российские драгоценные камни обеспечивают порядка 60% занятости в отрасли, пишет газета Financial Times.
Кремль зафиксировал, что от Запада не последовало реакции на слова главы украинской военной разведки Кирилла Буданова об убийстве русских, которая соответствовала бы чудовищности этого заявления, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что по миссии Ватикана относительно урегулирования на Украине есть новости "на конфиденциальном уровне".
Швейцария считает юридически возможным использовать 7,4 миллиарда франков (почти $8,3 миллиарда по текущему курсу) российского Центрального банка, находящихся в стране, для восстановления Украины, но решение еще не принято, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выразил несогласие с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что конфликт на Украине закончится с немедленным прекращением предоставления Западом военной поддержки Киеву. Боррель ранее в интервью испанскому телеканалу Sexta заявил, что конфликт на Украине можно было бы немедленно прекратить, если бы Запад прекратил оказывать военную поддержку Киеву, однако, по его мнению, такой мир не устроил бы западных союзников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияЗерновая сделкаВооруженные силы УкраиныВ миреВалерий ЗалужныйМихаил ПодолякЖозеп БоррельЕвросоюзШвейцарияКурская областьРоман СтаровойтВоронежская областьЗахар ПрилепинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Следственный комитет России (СК РФ)ТурцияСергей ЛавровМевлют ЧавушоглуВооруженные силы РФ
 
 
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