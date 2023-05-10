https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ
Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:30
2023-05-10T14:30
2023-05-10T14:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.Отмечается, что в районе населенного пункта Петровское (ДНР) поражен пункт управления 107-й украинской бригады территориальной обороны.Всего за сутки поражены 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ
Минобороны: в районе Орехова Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ