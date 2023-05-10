https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html

В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ

В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023

В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ

Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии,... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:30

2023-05-10T14:30

2023-05-10T14:36

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

вооруженные силы украины

украина

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вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.Отмечается, что в районе населенного пункта Петровское (ДНР) поражен пункт управления 107-й украинской бригады территориальной обороны.Всего за сутки поражены 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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