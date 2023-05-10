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В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:30 10.05.2023 (обновлено: 14:36 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ - РИА Новости, 10.05.2023
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ
Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии,... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:30
2023-05-10T14:36
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.Отмечается, что в районе населенного пункта Петровское (ДНР) поражен пункт управления 107-й украинской бригады территориальной обороны.Всего за сутки поражены 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожская область
россия
украина
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запорожская область, россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, в мире, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, В мире, Донецкая Народная Республика
В Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ

Минобороны: в районе Орехова Запорожской области поражен пункт ремонта военной техники ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении спецоперации
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военные в Запорожской области поразили пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады украинской армии, сообщило в среду министерство обороны РФ.
«
"В районе города Орехов Запорожской области поражён пункт ремонта, восстановления вооружения и военной техники 65-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что в районе населенного пункта Петровское (ДНР) поражен пункт управления 107-й украинской бригады территориальной обороны.
Всего за сутки поражены 98 украинских артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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