https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870787295.html

Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.05.2023

Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военных, 12 единиц техники, а также... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:22

2023-05-10T14:22

2023-05-10T14:33

специальная военная операция на украине

киев

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безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военных, 12 единиц техники, а также склад боеприпасов и диверсионно-разведывательную группу противника, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Водяного и Никольского в ДНР, а также в районе Орехова Запорожской области."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Владимировки пресечены действия украинской группы диверсантов, отметили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html

https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870786494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины