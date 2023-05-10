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Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 10.05.2023 (обновлено: 14:33 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870787295.html
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 10.05.2023
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военных, 12 единиц техники, а также... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:22
2023-05-10T14:33
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военных, 12 единиц техники, а также склад боеприпасов и диверсионно-разведывательную группу противника, сообщили в среду в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Водяного и Никольского в ДНР, а также в районе Орехова Запорожской области."Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Владимировки пресечены действия украинской группы диверсантов, отметили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html
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киев, россия, безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: Киев потерял до 70 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Группировка Вооруженных сил РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила до 70 украинских военных, 12 единиц техники, а также склад боеприпасов и диверсионно-разведывательную группу противника, сообщили в среду в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, тяжелых огнеметных систем и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара, Водяного и Никольского в ДНР, а также в районе Орехова Запорожской области.
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"Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, командно-штабная машина, три боевые бронированные машины, семь автомобилей, а также гаубица "Мста-Б". Кроме того, в районе населенного пункта Преображенка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, в районе Владимировки пресечены действия украинской группы диверсантов, отметили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
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