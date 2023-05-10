https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870786494.html
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 10.05.2023
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ
В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:20
2023-05-10T14:20
2023-05-10T14:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Харьковская область
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ
Минобороны: ВС России пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области