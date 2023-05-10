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Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 10.05.2023 (обновлено: 14:37 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870786494.html
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 10.05.2023
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ
В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:20
2023-05-10T14:37
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
россия
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html
луганская народная республика
россия
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Дарья Буймова
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луганская народная республика, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Россия, Безопасность, Харьковская область
Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ

Минобороны: ВС России пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в Минобороны РФ.
"В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.
Военнослужащий минометного расчета Вооруженных сил РФ участвует в боевых действиях на Запорожском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Вчера, 14:30
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаРоссияБезопасностьХарьковская область
 
 
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