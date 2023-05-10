https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870786494.html

Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ

Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ - РИА Новости, 10.05.2023

Российские военные пресекли действия пяти украинских ДРГ

В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:20

2023-05-10T14:20

2023-05-10T14:37

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

россия

безопасность

харьковская область

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в среду в Минобороны РФ."В районах населенных пунктов Крахмальное, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870788031.html

луганская народная республика

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, безопасность, харьковская область