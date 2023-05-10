https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870754472.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.05.2023

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.05.2023

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:42

2023-05-10T16:42

2023-05-10T16:42

инфографика

спецоперация

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

донецкая народная республика

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 10 мая 2023 годаЗа минувшие сутки российские войска нанесли поражение подразделениям ВСУ в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Продолжаются ожесточенные бои в Авдеевке, Артемовске, Марьинке. Штурмовые отряды продолжают наступательные действия на северо-западной и западной окраинах Артемовска. Десантники оказывают содействие, сковывая действия противника на флангах.Ликвидированы 98 артиллерийских расчетов, 119 районов скопления живой силы и техники, три склада боеприпасов и вооружения. Пресечены действия шести диверсионно-разведывательных групп. Средства ПВО сбили самолет Су-27, десять беспилотников, четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 420 самолетов, 230 вертолетов, 4062 беспилотника, 421 зенитный ракетный комплекс, 1098 реактивных систем залпового огня, 9067 танков и других бронемашин, 4780 орудий полевой артиллерии и 10103 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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