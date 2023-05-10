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Минобороны показало бой российских десантников от первого лица - РИА Новости, 10.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:05 10.05.2023 (обновлено: 12:35 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870754007.html
Минобороны показало бой российских десантников от первого лица
Минобороны показало бой российских десантников от первого лица - РИА Новости, 10.05.2023
Минобороны показало бой российских десантников от первого лица
Военнослужащие Воздушно-десантных войск дали бой группе бойцов ВСУ, видео перестрелки от первого лица опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:05
2023-05-10T12:35
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск дали бой группе бойцов ВСУ, видео перестрелки от первого лица опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны. "Десантники обнаружили приближающуюся к позициям ВС России вооруженную группу боевиков ВСУ. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы "крылатой пехоты" нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск", — уточнили в российском военном ведомстве.На кадрах ведомства запечатлен бой от лица российских десантников против атакующих украинских подразделений в лесу. В частности, военнослужащие из окопов и блиндажей ведут огонь по противнику из автоматов и пулеметов, стремительно меняют позиции и вновь начинают стрелять. Также в кадр попали подготовленные к применению ручные гранаты.
https://ria.ru/20230510/gaubitsa-1870742178.html
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Дарья Буймова
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internet-group@rian.ru
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Кадры боя российских десантников в зоне СВО
Минобороны опубликовало кадры боя российских десантников, снятые от первого лица.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны показало бой российских десантников от первого лица

Подразделения ВДВ обнаружили вооруженную группу украинских военнослужащих и дали им бой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск дали бой группе бойцов ВСУ, видео перестрелки от первого лица опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны.
"Десантники обнаружили приближающуюся к позициям ВС России вооруженную группу боевиков ВСУ. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы "крылатой пехоты" нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск", — уточнили в российском военном ведомстве.
На кадрах ведомства запечатлен бой от лица российских десантников против атакующих украинских подразделений в лесу. В частности, военнослужащие из окопов и блиндажей ведут огонь по противнику из автоматов и пулеметов, стремительно меняют позиции и вновь начинают стрелять. Также в кадр попали подготовленные к применению ручные гранаты.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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