https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870754007.html

Минобороны показало бой российских десантников от первого лица

Минобороны показало бой российских десантников от первого лица - РИА Новости, 10.05.2023

Минобороны показало бой российских десантников от первого лица

Военнослужащие Воздушно-десантных войск дали бой группе бойцов ВСУ, видео перестрелки от первого лица опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:05

2023-05-10T12:05

2023-05-10T12:35

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Военнослужащие Воздушно-десантных войск дали бой группе бойцов ВСУ, видео перестрелки от первого лица опубликовали в официальном телеграм-канале Минобороны. "Десантники обнаружили приближающуюся к позициям ВС России вооруженную группу боевиков ВСУ. Прицельным огнем из стрелкового оружия и гранатометов бойцы "крылатой пехоты" нанесли огневое поражение вражескому подразделению, не позволив ему приблизиться к опорным пунктам российских войск", — уточнили в российском военном ведомстве.На кадрах ведомства запечатлен бой от лица российских десантников против атакующих украинских подразделений в лесу. В частности, военнослужащие из окопов и блиндажей ведут огонь по противнику из автоматов и пулеметов, стремительно меняют позиции и вновь начинают стрелять. Также в кадр попали подготовленные к применению ручные гранаты.

https://ria.ru/20230510/gaubitsa-1870742178.html

россия

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Кадры боя российских десантников в зоне СВО Минобороны опубликовало кадры боя российских десантников, снятые от первого лица. 2023-05-10T12:05 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность