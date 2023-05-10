https://ria.ru/20230510/spetsoperatsiya-1870745048.html
Якутия в честь Дня Победы отправила продукты участникам спецоперации
Якутия в честь Дня Победы отправила продукты участникам спецоперации - РИА Новости, 10.05.2023
Якутия в честь Дня Победы отправила продукты участникам спецоперации
Около 10 тонн праздничных продуктовых наборов в честь Дня Победы отправила Якутия бойцам на передовой СВО, в воинские части и госпитали, сообщил председатель... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:27
2023-05-10T11:27
2023-05-10T11:27
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
айсен николаев
надежные люди
общество
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ЯКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Около 10 тонн праздничных продуктовых наборов в честь Дня Победы отправила Якутия бойцам на передовой СВО, в воинские части и госпитали, сообщил председатель госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков на брифинге регионального оперативного штаба. Как отметил Лепчиков, по поручению главы республики Айсена Николаева якутские бойцы ко Дню Победы получили около 10 тонн продуктовых наборов. "Решением оперативного штаба республики утвержден перечень наименований продуктовых наборов для участников специальной военной операции, которые они уже получают с 9 мая - Дня Победы", – сказал Лепчиков. Он добавил, что представители территориальных опорных пунктов Якутии в ДНР в эти дни в усиленном режиме продолжают передавать подарки военнослужащим на линию соприкосновения и места дислокаций воинских частей. С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн груза из республики, сообщал ранее РИА Новости лидер общественного движения Айыл Дьулурха.
https://ria.ru/20230504/pomosch-1869596229.html
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870089713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, украина, айсен николаев, надежные люди, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Айсен Николаев, Надежные люди, Общество
Якутия в честь Дня Победы отправила продукты участникам спецоперации
Якутия в честь Дня Победы отправила около десяти тонн продуктов участникам спецоперации
ЯКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Около 10 тонн праздничных продуктовых наборов в честь Дня Победы отправила Якутия бойцам на передовой СВО, в воинские части и госпитали, сообщил председатель госкомобеспечения Якутии Дмитрий Лепчиков на брифинге регионального оперативного штаба.
Как отметил Лепчиков, по поручению главы республики Айсена Николаева якутские бойцы ко Дню Победы получили около 10 тонн продуктовых наборов.
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"Решением оперативного штаба республики утвержден перечень наименований продуктовых наборов для участников специальной военной операции, которые они уже получают с 9 мая - Дня Победы", – сказал Лепчиков.
Он добавил, что представители территориальных опорных пунктов Якутии в ДНР в эти дни в усиленном режиме продолжают передавать подарки военнослужащим на линию соприкосновения и места дислокаций воинских частей.
С начала специальной военной операции на Украине волонтеры штаба по оказанию помощи мобилизованным "Якутия с тобой!" отправили участникам СВО более 50 тонн груза из республики, сообщал ранее РИА Новости лидер общественного движения Айыл Дьулурха.
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