https://ria.ru/20230510/sobaki-1870796433.html
В Приангарье собаки загрызли мужчину
В Приангарье собаки загрызли мужчину - РИА Новости, 10.05.2023
В Приангарье собаки загрызли мужчину
Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:49
2023-05-10T14:49
2023-05-10T14:49
собаки
животные
россия
усолье-сибирское
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ИРКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура в Усолье-Сибирском организовала проверку в связи с поступившим сообщением об обнаружении 08.05.2023 трупа 63-летнего мужчины возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, с телесными повреждениями, причиненными собаками", - говорится в сообщении. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о причинение смерти по неосторожности. Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при исполнении законодательства в сфере содержании безнадзорных животных.
https://ria.ru/20230510/samovygul-1870701257.html
россия
усолье-сибирское
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
собаки, животные, россия, усолье-сибирское, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иркутская область
Собаки, Животные, Россия, Усолье-Сибирское, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Иркутская область
В Приангарье собаки загрызли мужчину
В Усолье-Сибирском в Иркутской области собаки загрызли 63-летнего мужчину