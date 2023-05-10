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В Приангарье собаки загрызли мужчину - РИА Новости, 10.05.2023
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14:49 10.05.2023
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В Приангарье собаки загрызли мужчину
В Приангарье собаки загрызли мужчину - РИА Новости, 10.05.2023
В Приангарье собаки загрызли мужчину
Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T14:49
2023-05-10T14:49
собаки
животные
россия
усолье-сибирское
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура в Усолье-Сибирском организовала проверку в связи с поступившим сообщением об обнаружении 08.05.2023 трупа 63-летнего мужчины возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, с телесными повреждениями, причиненными собаками", - говорится в сообщении. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о причинение смерти по неосторожности. Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при исполнении законодательства в сфере содержании безнадзорных животных.
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россия
усолье-сибирское
иркутская область
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собаки, животные, россия, усолье-сибирское, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иркутская область
Собаки, Животные, Россия, Усолье-Сибирское, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Иркутская область
В Приангарье собаки загрызли мужчину

В Усолье-Сибирском в Иркутской области собаки загрызли 63-летнего мужчину

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ИРКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская областная прокуратура.
"Прокуратура в Усолье-Сибирском организовала проверку в связи с поступившим сообщением об обнаружении 08.05.2023 трупа 63-летнего мужчины возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, с телесными повреждениями, причиненными собаками", - говорится в сообщении.
Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о причинение смерти по неосторожности.
Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при исполнении законодательства в сфере содержании безнадзорных животных.
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СобакиЖивотныеРоссияУсолье-СибирскоеСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияИркутская область
 
 
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