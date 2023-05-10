https://ria.ru/20230510/sobaki-1870796433.html

В Приангарье собаки загрызли мужчину

В Приангарье собаки загрызли мужчину - РИА Новости, 10.05.2023

В Приангарье собаки загрызли мужчину

Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:49

2023-05-10T14:49

2023-05-10T14:49

собаки

животные

россия

усолье-сибирское

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 10 мая - РИА Новости. Труп мужчины, которого загрызли собаки, обнаружен возле сторожки на территории овощехранилища в Усолье-Сибирском, заведено уголовное дело, сообщила Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура в Усолье-Сибирском организовала проверку в связи с поступившим сообщением об обнаружении 08.05.2023 трупа 63-летнего мужчины возле сторожки, расположенной на территории овощехранилища по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, с телесными повреждениями, причиненными собаками", - говорится в сообщении. Также прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного СК по статье о причинение смерти по неосторожности. Отмечается, что в ходе прокурорской проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления при исполнении законодательства в сфере содержании безнадзорных животных.

https://ria.ru/20230510/samovygul-1870701257.html

россия

усолье-сибирское

иркутская область

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

собаки, животные, россия, усолье-сибирское, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иркутская область