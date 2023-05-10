https://ria.ru/20230510/smog-1870721248.html

Пожары в Свердловской области стали причиной смога в Тюмени

Пожары в Свердловской области стали причиной смога в Тюмени - РИА Новости, 10.05.2023

Пожары в Свердловской области стали причиной смога в Тюмени

Тюмень и пригород утром в среду накрыло смогом, в правительстве Тюменской области главной причиной задымления называют природные пожары на территории... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:12

2023-05-10T10:12

2023-05-10T10:12

происшествия

тюмень

тюменская область

свердловская область

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ТЮМЕНЬ, 10 мая - РИА Новости. Тюмень и пригород утром в среду накрыло смогом, в правительстве Тюменской области главной причиной задымления называют природные пожары на территории Свердловской области. "Официально: основная причина смога в Тюмени - природные пожары на территории Свердловской области", - заявляют в информационном центре правительства региона. В Тюменской области тоже есть действующие природные пожары, но дым от них ветер сносит в сторону от Тюмени. "Например, один из пожаров действует в Нижнетавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит", – поясняет ситуацию директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович. Помимо свердловских пожаров, на состояние атмосферного воздуха в областной столице оказывают также влияние четыре лесных пожара в Тюменском районе, ситуацию там удалось стабилизировать, уточняют в информцентре правительства. По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 10 мая в регионе действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых и ликвидировано шесть пожаров на общей площади 3078,1 гектаров.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870710931.html

тюмень

тюменская область

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, тюмень, тюменская область, свердловская область