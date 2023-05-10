Пожары в Свердловской области стали причиной смога в Тюмени
Природные пожары в Свердловской области стали причиной смога в Тюмени и пригороде
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДым от пожара из лесного массива в поселке Ключевск Свердловской области
Дым от пожара из лесного массива в поселке Ключевск Свердловской области
ТЮМЕНЬ, 10 мая - РИА Новости. Тюмень и пригород утром в среду накрыло смогом, в правительстве Тюменской области главной причиной задымления называют природные пожары на территории Свердловской области.
"Официально: основная причина смога в Тюмени - природные пожары на территории Свердловской области", - заявляют в информационном центре правительства региона.
В Тюменской области тоже есть действующие природные пожары, но дым от них ветер сносит в сторону от Тюмени. "Например, один из пожаров действует в Нижнетавдинском районе. Но он находится гораздо севернее, и учитывая, что ветер северо-западный, дым уносит от областной столицы. Аналогичная ситуация с пожарами в Сорокинском, Ишимском и Аромашевском районах. А вот граница со Свердловской областью дымит", – поясняет ситуацию директор областного департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области Андрей Михнович.
Помимо свердловских пожаров, на состояние атмосферного воздуха в областной столице оказывают также влияние четыре лесных пожара в Тюменском районе, ситуацию там удалось стабилизировать, уточняют в информцентре правительства.
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на утро 10 мая в регионе действует 13 лесных пожаров, в том числе семь локализованных. За прошедшие сутки зафиксировано два новых и ликвидировано шесть пожаров на общей площади 3078,1 гектаров.