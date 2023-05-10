https://ria.ru/20230510/siriya-1870900385.html

Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране

Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране - РИА Новости, 10.05.2023

Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом обсудил урегулирование ситуации в Сирии с опорой на... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T20:32

2023-05-10T20:32

2023-05-10T20:32

в мире

сирия

сергей лавров

фейсал микдад

лига арабских государств

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом обсудил урегулирование ситуации в Сирии с опорой на эффективную роль "Астанинского формата", сообщили в МИД РФ. "В ходе доверительной беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного урегулирования сирийского кризиса с опорой на эффективную роль "Астанинского формата", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Микдада в среду. В ведомстве подчеркнули, что на встрече особое внимание было уделено диалогу Дамаска с региональным окружением на принципах уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, отмечена позитивная динамика процесса восстановления связей Сирии с арабскими государствами в преддверии саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии. "При рассмотрении гуманитарной обстановки в САР была подчеркнута необходимость наращивания международного содействия Дамаску в преодолении последствий недавнего разрушительного землетрясения и в постконфликтном восстановлении страны. Подтверждена также важность продолжения энергичных усилий по стимулированию процесса возвращения в места постоянного проживания сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц путем создания для этого соответствующих материальных условий", - добавили в российском МИД. Кроме того, по сообщению ведомства, министры отдельное внимание уделили задачам укрепления диалога Москвы и Дамаска, включая расширение торгово-экономического сотрудничества.

https://ria.ru/20230508/siriya-1870399503.html

https://ria.ru/20230316/asad-1858217408.html

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в мире, сирия, сергей лавров, фейсал микдад, лига арабских государств