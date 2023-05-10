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Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране - РИА Новости, 10.05.2023
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20:32 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/siriya-1870900385.html
Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране
Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране - РИА Новости, 10.05.2023
Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом обсудил урегулирование ситуации в Сирии с опорой на... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T20:32
2023-05-10T20:32
в мире
сирия
сергей лавров
фейсал микдад
лига арабских государств
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом обсудил урегулирование ситуации в Сирии с опорой на эффективную роль "Астанинского формата", сообщили в МИД РФ. "В ходе доверительной беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного урегулирования сирийского кризиса с опорой на эффективную роль "Астанинского формата", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Микдада в среду. В ведомстве подчеркнули, что на встрече особое внимание было уделено диалогу Дамаска с региональным окружением на принципах уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, отмечена позитивная динамика процесса восстановления связей Сирии с арабскими государствами в преддверии саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии. "При рассмотрении гуманитарной обстановки в САР была подчеркнута необходимость наращивания международного содействия Дамаску в преодолении последствий недавнего разрушительного землетрясения и в постконфликтном восстановлении страны. Подтверждена также важность продолжения энергичных усилий по стимулированию процесса возвращения в места постоянного проживания сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц путем создания для этого соответствующих материальных условий", - добавили в российском МИД. Кроме того, по сообщению ведомства, министры отдельное внимание уделили задачам укрепления диалога Москвы и Дамаска, включая расширение торгово-экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20230508/siriya-1870399503.html
https://ria.ru/20230316/asad-1858217408.html
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в мире, сирия, сергей лавров, фейсал микдад, лига арабских государств
В мире, Сирия, Сергей Лавров, Фейсал Микдад, Лига арабских государств
Лавров обсудил с главой МИД Сирии урегулирование в стране

Лавров обсудил с главой МИД Микдадом урегулирование в Сирии с опорой на астанинский формат

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РоссииМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой сирийского МИД Фейсалом Микдадом обсудил урегулирование ситуации в Сирии с опорой на эффективную роль "Астанинского формата", сообщили в МИД РФ.
"В ходе доверительной беседы главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня. При этом была подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на продвижение комплексного урегулирования сирийского кризиса с опорой на эффективную роль "Астанинского формата", - говорится в сообщении о встрече Лаврова и Микдада в среду.
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В ведомстве подчеркнули, что на встрече особое внимание было уделено диалогу Дамаска с региональным окружением на принципах уважения единства, суверенитета и территориальной целостности Сирии, отмечена позитивная динамика процесса восстановления связей Сирии с арабскими государствами в преддверии саммита Лиги арабских государств в Саудовской Аравии.
"При рассмотрении гуманитарной обстановки в САР была подчеркнута необходимость наращивания международного содействия Дамаску в преодолении последствий недавнего разрушительного землетрясения и в постконфликтном восстановлении страны. Подтверждена также важность продолжения энергичных усилий по стимулированию процесса возвращения в места постоянного проживания сирийских беженцев и внутренне перемещенных лиц путем создания для этого соответствующих материальных условий", - добавили в российском МИД.
Кроме того, по сообщению ведомства, министры отдельное внимание уделили задачам укрепления диалога Москвы и Дамаска, включая расширение торгово-экономического сотрудничества.
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