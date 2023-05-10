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В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены - РИА Новости, 10.05.2023
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13:34 10.05.2023 (обновлено: 14:31 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/sireny-1870776542.html
В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены
В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены - РИА Новости, 10.05.2023
В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены
Сирены воздушной тревоги в среду несколько раз прозвучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в городах Ашдод и Ашкелон, предупреждая... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T13:34
2023-05-10T14:31
в мире
израиль
сектор газа
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в среду несколько раз прозвучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в городах Ашдод и Ашкелон, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа)."Сирены прозвучали в городах Ашдод, а также в окрестностях Лахиша и сектора Газа... Сирены прозвучали в Ашкелоне", - говорится в сообщении пресс-службы.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива.По сообщениям СМИ, боевики в секторе Газа запускают ракеты по израильским городам в ответ на авиаудары израильской армии по анклаву.
https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html
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в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены

В израильских поселениях на границе с сектором Газа несколько раз сработали сирены

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе в Израиле
Следы ракет в небе в Израиле - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе в Израиле. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в среду несколько раз прозвучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в городах Ашдод и Ашкелон, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа).
"Сирены прозвучали в городах Ашдод, а также в окрестностях Лахиша и сектора Газа... Сирены прозвучали в Ашкелоне", - говорится в сообщении пресс-службы.
Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива.
По сообщениям СМИ, боевики в секторе Газа запускают ракеты по израильским городам в ответ на авиаудары израильской армии по анклаву.
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