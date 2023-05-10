https://ria.ru/20230510/sireny-1870776542.html

В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены

В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены - РИА Новости, 10.05.2023

В израильских поселениях на границе с сектором Газа сработали сирены

Сирены воздушной тревоги в среду несколько раз прозвучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в городах Ашдод и Ашкелон, предупреждая... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T13:34

2023-05-10T13:34

2023-05-10T14:31

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израиль

сектор газа

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги в среду несколько раз прозвучали в южных районах Израиля, прилегающих к сектору Газа, а также в городах Ашдод и Ашкелон, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа)."Сирены прозвучали в городах Ашдод, а также в окрестностях Лахиша и сектора Газа... Сирены прозвучали в Ашкелоне", - говорится в сообщении пресс-службы.Город Ашдод расположен в 43 километрах от Тель-Авива.По сообщениям СМИ, боевики в секторе Газа запускают ракеты по израильским городам в ответ на авиаудары израильской армии по анклаву.

https://ria.ru/20230509/gaza-1870607171.html

израиль

сектор газа

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, израиль, сектор газа