Рейтинг@Mail.ru
Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
17:38 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/shtrafy-1870855748.html
Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье
Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье - РИА Новости, 10.05.2023
Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье
Сумма штрафов за нарушение правил парковки на территории Московской области с начала текущего года превысила 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:38
2023-05-10T17:38
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/84/1495138403_0:131:3175:1917_1920x0_80_0_0_093905182fdedf35a9b8c03759576862.jpg
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сумма штрафов за нарушение правил парковки на территории Московской области с начала текущего года превысила 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона."Сумма штрафов за 2023 год для недобросовестных граждан, оставляющих свои автомобили на газонах и у контейнерных площадок, создавая тем самым преграду для своевременного вывоза ТКО, составила 5,6 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.Так, по данным ведомства, только в апреле с помощью раздела "Народный инспектор" в приложении "Добродел" было выявлено 723 случая неправильной парковки. Лидером по числу нарушений стали городские округа Балашиха – 160 нарушений, Одинцово (89) и Ленинский (69).
https://ria.ru/20230510/marshruty-1870820002.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149513/84/1495138403_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_3130fe73c84a311417027bf2fd5b8f2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВодитель оплачивает штраф за нарушение правил дорожного движения
Водитель оплачивает штраф за нарушение правил дорожного движения - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Водитель оплачивает штраф за нарушение правил дорожного движения
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сумма штрафов за нарушение правил парковки на территории Московской области с начала текущего года превысила 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
"Сумма штрафов за 2023 год для недобросовестных граждан, оставляющих свои автомобили на газонах и у контейнерных площадок, создавая тем самым преграду для своевременного вывоза ТКО, составила 5,6 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.
Автобус компании Мострансавто - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Почти 30 маршрутов автобусов из Подмосковья до метро изменят схему движения
Вчера, 15:59
Так, по данным ведомства, только в апреле с помощью раздела "Народный инспектор" в приложении "Добродел" было выявлено 723 случая неправильной парковки. Лидером по числу нарушений стали городские округа Балашиха – 160 нарушений, Одинцово (89) и Ленинский (69).
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала