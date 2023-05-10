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Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье
Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье - РИА Новости, 10.05.2023
Более 5 млн рублей штрафов за неправильную парковку выписали в Подмосковье
Сумма штрафов за нарушение правил парковки на территории Московской области с начала текущего года превысила 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:38
2023-05-10T17:38
2023-05-10T17:38
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сумма штрафов за нарушение правил парковки на территории Московской области с начала текущего года превысила 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона."Сумма штрафов за 2023 год для недобросовестных граждан, оставляющих свои автомобили на газонах и у контейнерных площадок, создавая тем самым преграду для своевременного вывоза ТКО, составила 5,6 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.Так, по данным ведомства, только в апреле с помощью раздела "Народный инспектор" в приложении "Добродел" было выявлено 723 случая неправильной парковки. Лидером по числу нарушений стали городские округа Балашиха – 160 нарушений, Одинцово (89) и Ленинский (69).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Сумма штрафов за нарушение правил парковки на территории Московской области с начала текущего года превысила 5,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
"Сумма штрафов за 2023 год для недобросовестных граждан, оставляющих свои автомобили на газонах и у контейнерных площадок, создавая тем самым преграду для своевременного вывоза ТКО, составила 5,6 миллиона рублей", - сообщили в ведомстве.
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Так, по данным ведомства, только в апреле с помощью раздела "Народный инспектор" в приложении "Добродел" было выявлено 723 случая неправильной парковки. Лидером по числу нарушений стали городские округа Балашиха – 160 нарушений, Одинцово (89) и Ленинский (69).