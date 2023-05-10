https://ria.ru/20230510/shkola-1870843896.html
Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану
Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану - РИА Новости, 10.05.2023
Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану
Все школы и вузы на новых территориях России усиленно охраняются, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:04
2023-05-10T17:04
2023-05-10T17:32
россия
александр гребенкин
общество
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все школы и вузы на новых территориях России усиленно охраняются, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."В настоящее время все средние и высшие учебные заведения взяты под усиленную охрану", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете"."Тем не менее признано целесообразным дополнительно проанализировать состояние антитеррористической защищенности для повышения уровня их безопасности", - добавил он.По словам Гребенкина, по итогам прошедшего в начале апреля нынешнего года заседания Совета безопасности РФ правоохранителям даны конкретные поручения по защите подрастающего поколения в новых субъектах РФ от преступных посягательств.Кроме того, речь идет о недопущении распространения идеологии неонацизма, украинского национализма и религиозного экстремизма, особенно среди молодежи, добавил Гребенкин.Но, по оценке специалистов, "для ресоциализации молодого поколения, подвергшегося влиянию неонацистской идеологии, потребуется длительная воспитательная работа с применением педагогических и психологических методик", констатировал Гребенкин."Особое внимание уделяется возобновлению в полном объеме работы школ на освобожденных территориях, также их комплектованию квалифицированными педагогами, в том числе за счет их направления из других субъектов России... Кроме того, сделан акцент на учет и оказание помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации", - добавил он.
https://ria.ru/20230510/bezopasnost-1870844169.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, александр гребенкин, общество
Россия, Александр Гребенкин, Общество
Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану
Совбез России: все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Все школы и вузы на новых территориях России усиленно охраняются, сообщил
заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.
"В настоящее время все средние и высшие учебные заведения взяты под усиленную охрану", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".
"Тем не менее признано целесообразным дополнительно проанализировать состояние антитеррористической защищенности для повышения уровня их безопасности", - добавил он.
По словам Гребенкина, по итогам прошедшего в начале апреля нынешнего года заседания Совета безопасности РФ правоохранителям даны конкретные поручения по защите подрастающего поколения в новых субъектах РФ от преступных посягательств.
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Кроме того, речь идет о недопущении распространения идеологии неонацизма, украинского национализма и религиозного экстремизма, особенно среди молодежи, добавил Гребенкин.
Но, по оценке специалистов, "для ресоциализации молодого поколения, подвергшегося влиянию неонацистской идеологии, потребуется длительная воспитательная работа с применением педагогических и психологических методик", констатировал Гребенкин.
"Особое внимание уделяется возобновлению в полном объеме работы школ на освобожденных территориях, также их комплектованию квалифицированными педагогами, в том числе за счет их направления из других субъектов России... Кроме того, сделан акцент на учет и оказание помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации", - добавил он.
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