https://ria.ru/20230510/shkola-1870843896.html

Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану

Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану - РИА Новости, 10.05.2023

Все школы и вузы в новых регионах взяли под усиленную охрану

Все школы и вузы на новых территориях России усиленно охраняются, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:04

2023-05-10T17:04

2023-05-10T17:32

россия

александр гребенкин

общество

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Все школы и вузы на новых территориях России усиленно охраняются, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин."В настоящее время все средние и высшие учебные заведения взяты под усиленную охрану", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете"."Тем не менее признано целесообразным дополнительно проанализировать состояние антитеррористической защищенности для повышения уровня их безопасности", - добавил он.По словам Гребенкина, по итогам прошедшего в начале апреля нынешнего года заседания Совета безопасности РФ правоохранителям даны конкретные поручения по защите подрастающего поколения в новых субъектах РФ от преступных посягательств.Кроме того, речь идет о недопущении распространения идеологии неонацизма, украинского национализма и религиозного экстремизма, особенно среди молодежи, добавил Гребенкин.Но, по оценке специалистов, "для ресоциализации молодого поколения, подвергшегося влиянию неонацистской идеологии, потребуется длительная воспитательная работа с применением педагогических и психологических методик", констатировал Гребенкин."Особое внимание уделяется возобновлению в полном объеме работы школ на освобожденных территориях, также их комплектованию квалифицированными педагогами, в том числе за счет их направления из других субъектов России... Кроме того, сделан акцент на учет и оказание помощи несовершеннолетним и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации", - добавил он.

https://ria.ru/20230510/bezopasnost-1870844169.html

https://ria.ru/20230503/bezopasnost-1869436223.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, александр гребенкин, общество