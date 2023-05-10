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Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
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12:54 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/sdelka-1870765819.html
Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке
Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023
Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:54
2023-05-10T12:54
экономика
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться итогов.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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экономика, россия, дмитрий песков
Экономика, Россия, Дмитрий Песков
Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке

Песков: по зерновой сделке ведется работа, нужно дождаться итогов переговоров

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться итогов.
«
"Не будем ничего комментировать, ведется работа, наша позиция хорошо известна и специалистам, и не специалистам. Она последовательная, наши интересы всеми признаются, необходимость выполнения той части сделки, которая связана с нами также всеми признается, поэтому давайте дождемся итогов этих переговоров", - сказал Песков на вопрос о перспективах сделки на текущий момент.
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Источник сообщил об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Вчера, 03:03
 
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