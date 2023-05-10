https://ria.ru/20230510/sdelka-1870765819.html

Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке

Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке - РИА Новости, 10.05.2023

Песков призвал дождаться итогов переговоров по зерновой сделке

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:54

2023-05-10T12:54

2023-05-10T12:54

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о переговорах по "зерновой сделке", заявил, что ведется работа, позиция РФ известна и нужно дождаться итогов.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин в сентябре указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Черноморская зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230510/sdelka-1870688587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, дмитрий песков