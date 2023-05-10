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В УПЦ рассказали о "сатанистах", пикетирующих Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.05.2023
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Религия
 
11:26 10.05.2023 (обновлено: 11:52 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/satanisty-1870744639.html
В УПЦ рассказали о "сатанистах", пикетирующих Киево-Печерскую лавру
В УПЦ рассказали о "сатанистах", пикетирующих Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 10.05.2023
В УПЦ рассказали о "сатанистах", пикетирующих Киево-Печерскую лавру
Провокаторы, пикетирующие Киево-Печерскую лавру, в частности, кто называет себя сатанистами и язычниками, собираются на акции против верующих Украинской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:26
2023-05-10T11:52
религия
религия
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
украина
киево-печерская лавра
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Провокаторы, пикетирующие Киево-Печерскую лавру, в частности, кто называет себя сатанистами и язычниками, собираются на акции против верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в киевском Феодосиевском ставропигиальном монастыре раскольнической структуры "ПЦУ", сообщается на сайте Украинской православной церкви. "На столичной улице Лаврской прохожие заметили, как регулярно собирающиеся юноши и девушки, в одно и то же время начинают свой брутальный шум и травлю верующих у входа в лавру", - сообщается на сайте Украинской православной церкви. При этом в УПЦ подчеркнули, что активисты из числа молодежи пытались всячески скрыть, где именно они скрывают свой протестный реквизит. "Это и не удивительно, ведь правоохранительные органы и представители Минкультуры всячески подчеркивают, что они танцуют напротив лавры под музыку. Главы ПЦУ заявляют, что "активисты", представляемые сатанистами и язычниками и призывающие в прямом эфире в СМИ к убийству верующих УПЦ, не имеют к ним никакого отношения", - сообщается на сайте. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую структуру "Православная церковь украины" (ПЦУ). Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
https://ria.ru/20230424/lavra-1867369619.html
https://ria.ru/20230423/provokatsiya-1867182991.html
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религия, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), украина, киево-печерская лавра
Религия, Религия, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Украина, Киево-Печерская Лавра
В УПЦ рассказали о "сатанистах", пикетирующих Киево-Печерскую лавру

УПЦ: штаб "сатанистов", пикетирующих Киево-Печерскую лавру, находится в монастыре ПЦУ

© Фото : Киево-Печерская лавраВерующие в Киево-Печерской лавре
Верующие в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Киево-Печерская лавра
Верующие в Киево-Печерской лавре. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Провокаторы, пикетирующие Киево-Печерскую лавру, в частности, кто называет себя сатанистами и язычниками, собираются на акции против верующих Украинской православной церкви (УПЦ) в киевском Феодосиевском ставропигиальном монастыре раскольнической структуры "ПЦУ", сообщается на сайте Украинской православной церкви.
"На столичной улице Лаврской прохожие заметили, как регулярно собирающиеся юноши и девушки, в одно и то же время начинают свой брутальный шум и травлю верующих у входа в лавру", - сообщается на сайте Украинской православной церкви.
При этом в УПЦ подчеркнули, что активисты из числа молодежи пытались всячески скрыть, где именно они скрывают свой протестный реквизит.
"Это и не удивительно, ведь правоохранительные органы и представители Минкультуры всячески подчеркивают, что они танцуют напротив лавры под музыку. Главы ПЦУ заявляют, что "активисты", представляемые сатанистами и язычниками и призывающие в прямом эфире в СМИ к убийству верующих УПЦ, не имеют к ним никакого отношения", - сообщается на сайте.
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Киево-Печерскую лавру хотят превратить в больницу для военных
24 апреля, 15:19
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую структуру "Православная церковь украины" (ПЦУ). Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Структура под названием "Православная церковь Украины" (ПЦУ) образована из раскольников, а потому не является церковью в каноническом понимании. Она была сформирована по инициативе экс-президента Украины Петра Порошенко в противовес канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в конце 2018 года на объединительном соборе в Киеве, в котором приняли участие преимущественно раскольники. В январе 2019 года Константинопольский патриархат предоставил ПЦУ "томос об автокефалии". Однако ПЦУ находится в фактическом подчинении Константинопольскому патриархату, и большинство из 15 поместных православных церквей мира не признают ее канонической.
Провокатор в камуфляже с украинским флагом возле Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
Появилось видео провокации с флагом Украины в Киево-Печерской лавре
23 апреля, 14:22
 
РелигияРелигияУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)УкраинаКиево-Печерская Лавра
 
 
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