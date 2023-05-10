https://ria.ru/20230510/samovygul-1870785681.html

Бурматов призвал оставить за регионами решение о штрафах за самовыгул собак

Бурматов призвал оставить за регионами решение о штрафах за самовыгул собак - РИА Новости, 10.05.2023

Бурматов призвал оставить за регионами решение о штрафах за самовыгул собак

Зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что решение о регистрации животных нужно отдать в полномочия субъектов РФ, как... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:19

2023-05-10T14:19

2023-05-10T17:04

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единая россия

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Зампредседателя комитета ГД по экологии Владимир Бурматов заявил РИА Новости, что решение о регистрации животных нужно отдать в полномочия субъектов РФ, как сейчас регионы уже вправе решать, какие штрафы устанавливать за самовыгул животных. Ранее "Известия" писали, что в России хотят приравнять самовыгул собак к выбрасыванию их на улицу, за это хозяевам может грозить штраф в размере МРОТ. Также проектом предлагается ввести обязательное чипирование домашних животных и обязать всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. Такие поправки в закон "Об ответственном обращении с животными" подготовил зампредседателя комитета Госдумы по промышленности Александр Спиридонов (ЕР). "То, что он предлагает регистрацию вводить, поддерживаем. Но это тоже должно быть полномочием субъектов. Сейчас все такие полномочия над передавать субъектам Российской Федерации… И они с этим справятся", - сказал он. Как заявил РИА Новости депутат Госдумы Тимофей Баженов, идеи об обязательном чипировании, безусловно, должны быть реализованы в ближайшее время."Так как это позволит устанавливать личности правонарушителей", - пояснил он.По словам парламентария, штрафы за самовыгул уже установлены, данная тема находится в полномочии регионов. "Эти штрафы за самовыгул год назад еще приняли, год назад регионам дали возможность запрещать самовыгул животных и устанавливать в региональный кодекс об административных правонарушениях соответствующие штрафы. По данным министерства природы РФ, многие регионы этим правом воспользовались. Это полномочия субъектов сегодня", - добавил депутат. Как отметил Бурматов, нужно однозначно регламентировать тему обязанности всех заводчиков получать специальную лицензию на работу. "Вот эту тему надо однозначно регламентировать и регулировать. У нас никак не отрегулирована сфера разведения животных… Мера необходимая, поправка, - это то, что необходимо делать на федеральном уровне", - заключил он. Ранее парламентарий заявлял, что в Госдуме обсуждается установление норм разведения животных, чтобы закрыть тему "плодильщиков".

https://ria.ru/20230503/sobaki-1869351865.html

https://ria.ru/20230505/zhivotnye-1869809258.html

https://ria.ru/20220808/koshki-1808855421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир бурматов, госдума рф, единая россия