https://ria.ru/20230510/ranenyy-1870751314.html

Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб

Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб - РИА Новости, 10.05.2023

Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб

Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:54

2023-05-10T11:54

2023-05-10T11:54

шебекино

вячеслав гладков

происшествия

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор ранее информировал, что в ходе украинского обстрела частных домов на окраине Шебекино осколочное ранение в голову получил местный житель, в тяжёлом состоянии его отправили в больницу. "К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что разрушений в результате обстрела нет. Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины. В субботу после прямого попадания снарядов были повреждены школа и торговый центр, тяжелые ранения получил местный житель. Во вторник было два массированных обстрела, во время второго снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали пять человек.

https://ria.ru/20230508/obstrel-1870465362.html

шебекино

белгородская область

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Влада Копылова

шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область