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Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб - РИА Новости, 10.05.2023
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11:54 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ranenyy-1870751314.html
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб - РИА Новости, 10.05.2023
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб
Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:54
2023-05-10T11:54
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор ранее информировал, что в ходе украинского обстрела частных домов на окраине Шебекино осколочное ранение в голову получил местный житель, в тяжёлом состоянии его отправили в больницу. "К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что разрушений в результате обстрела нет. Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины. В субботу после прямого попадания снарядов были повреждены школа и торговый центр, тяжелые ранения получил местный житель. Во вторник было два массированных обстрела, во время второго снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали пять человек.
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870465362.html
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шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область
Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб

Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб в машине скорой помощи

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Губернатор ранее информировал, что в ходе украинского обстрела частных домов на окраине Шебекино осколочное ранение в голову получил местный житель, в тяжёлом состоянии его отправили в больницу.
"К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что разрушений в результате обстрела нет.
Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины. В субботу после прямого попадания снарядов были повреждены школа и торговый центр, тяжелые ранения получил местный житель. Во вторник было два массированных обстрела, во время второго снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали пять человек.
Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
Пятеро жителей Шебекино пострадали при обстреле со стороны Украины
8 мая, 14:14
 
ШебекиноВячеслав ГладковПроисшествияБелгородская область
 
 
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