https://ria.ru/20230510/ranenyy-1870751314.html
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб - РИА Новости, 10.05.2023
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб
Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:54
2023-05-10T11:54
2023-05-10T11:54
шебекино
вячеслав гладков
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Мужчина, получивший осколочное ранение в голову при украинском обстреле города Шебекино, скончался в машине скорой помощи, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Губернатор ранее информировал, что в ходе украинского обстрела частных домов на окраине Шебекино осколочное ранение в голову получил местный житель, в тяжёлом состоянии его отправили в больницу. "К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма. Соболезнования родным и близким погибшего", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он уточнил, что разрушений в результате обстрела нет. Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается обстрелам со стороны Украины. В субботу после прямого попадания снарядов были повреждены школа и торговый центр, тяжелые ранения получил местный житель. Во вторник было два массированных обстрела, во время второго снаряд попал рядом с тремя многоквартирными домами, пострадали пять человек.
https://ria.ru/20230508/obstrel-1870465362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шебекино, вячеслав гладков, происшествия, белгородская область
Шебекино, Вячеслав Гладков, Происшествия, Белгородская область
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб
Мужчина, раненный при обстреле белгородского Шебекино, погиб в машине скорой помощи