Рейтинг@Mail.ru
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/ranenie-1870745683.html
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.05.2023
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель
Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:29
2023-05-10T11:29
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_6990f48ce02510be281d6ce032cb238c.jpg
БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду. Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. После прямого попадания снарядов 6 мая повреждены школа и торговый центр, был тяжело ранен местный житель. Под массированный обстрел дважды за день город попал 8 мая, были обстреляны жилые кварталы, ранения получили пять человек. "Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два "прилета" по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870725216.html
шебекино
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603826219_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_8f8a4353ef0389989cf72a8d4f40c414.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ белгородского Шебекино мирный житель получил ранение в голову

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.
Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. После прямого попадания снарядов 6 мая повреждены школа и торговый центр, был тяжело ранен местный житель. Под массированный обстрел дважды за день город попал 8 мая, были обстреляны жилые кварталы, ранения получили пять человек.
"Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два "прилета" по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории.
Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек.
Военнослужащий российских Вооруженных сил - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный объект в Воронежской области
Вчера, 10:31
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала