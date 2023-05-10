https://ria.ru/20230510/ranenie-1870745683.html

При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель

При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.05.2023

При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель

Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:29

2023-05-10T11:29

2023-05-10T11:29

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду. Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. После прямого попадания снарядов 6 мая повреждены школа и торговый центр, был тяжело ранен местный житель. Под массированный обстрел дважды за день город попал 8 мая, были обстреляны жилые кварталы, ранения получили пять человек. "Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два "прилета" по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870725216.html

шебекино

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, шебекино, белгородская область