https://ria.ru/20230510/ranenie-1870745683.html
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.05.2023
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель
Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:29
2023-05-10T11:29
2023-05-10T11:29
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости. Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду. Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. После прямого попадания снарядов 6 мая повреждены школа и торговый центр, был тяжело ранен местный житель. Под массированный обстрел дважды за день город попал 8 мая, были обстреляны жилые кварталы, ранения получили пять человек. "Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два "прилета" по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое", - написал Гладков в своем телеграм-канале. Он добавил, что глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории. Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230510/bespilotniki-1870725216.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шебекино, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино пострадал мирный житель
При обстреле ВСУ белгородского Шебекино мирный житель получил ранение в голову
БЕЛГОРОД, 10 мая - РИА Новости.
Местный житель получил осколочное ранение в голову при обстреле со стороны Украины города Шебекино, сообщил
губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в среду.
Приграничный город Шебекино уже пятый день подряд подвергается ежедневным обстрелам со стороны Украины. После прямого попадания снарядов 6 мая повреждены школа и торговый центр, был тяжело ранен местный житель. Под массированный обстрел дважды за день город попал 8 мая, были обстреляны жилые кварталы, ранения получили пять человек.
"Выезжал из Шебекино, начался обстрел. Зафиксированы два "прилета" по окраине города, в огороды частных жилых домов. Есть один пострадавший, мужчина с осколочным ранением в голову. Бригада скорой медицинской помощи доставляет его в больницу, состояние тяжелое", - написал Гладков в своем телеграм-канале.
Он добавил, что глава округа и оперативные службы продолжают обследование территории.
Город Шебекино находится почти в четырех километрах от границы с Украиной, его население составляет порядка 40 тысяч человек.
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