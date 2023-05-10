https://ria.ru/20230510/raketa-1870785149.html

СМИ: экспертиза показала, что в Польше упала ракета, произведенная в России

СМИ: экспертиза показала, что в Польше упала ракета, произведенная в России - РИА Новости, 10.05.2023

СМИ: экспертиза показала, что в Польше упала ракета, произведенная в России

Найденную в апреле неподалеку от польского города Быдгощ ракету произвели в России, утверждает радиостанция RMF FM со ссылкой на результаты экспертизы. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T14:17

2023-05-10T14:17

2023-05-10T17:01

в мире

польша

быдгощ

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856420818_0:35:3128:1795_1920x0_80_0_0_4837010d6397199a8d3e0c3bdc0f2d68.jpg

ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Найденную в апреле неподалеку от польского города Быдгощ ракету произвели в России, утверждает радиостанция RMF FM со ссылкой на результаты экспертизы. Эксперты также пришли к выводу, что Х-55, скорее всего, пролетела через восточную границу страны, потому что в польской армии такой ракеты "нет ни на вооружении, ни на складах". Отмечается, что прокуратура квалифицировала падение снаряда как "создание угрозы жизни и здоровью многих людей". Как сообщал ранее оперативный командующий Вооруженными силами Польши Томаш Петровский, ракета могла прилететь 16 декабря. При этом взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал. Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. Предполагалось, что ее во время учений запустили польские военные. Впоследствии портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщил, что упасть могла крылатая ракета X-55. Утверждалось, что ее запустили с территории Белоруссии.В ноябре прошлого года на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали ракеты. В результате погибли два человека. Варшава сперва заявила, что снаряды — российские, но позже выяснилось, что их выпустили украинские средства ПВО. При этом в Москве подчеркнули, что никаких ударов по целям вблизи границы в тот день не наносилось.

https://ria.ru/20230504/polsha-1869683359.html

https://ria.ru/20230509/polsha-1870521761.html

польша

быдгощ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, быдгощ, россия