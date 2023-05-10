СМИ: экспертиза показала, что в Польше упала ракета, произведенная в России
RMF FM: экспертиза подтвердила российское происхождение ракеты X-55, найденной в Польше
© AP Photo / Matthias SchraderАвтомобиль польской полиции
© AP Photo / Matthias Schrader
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая — РИА Новости. Найденную в апреле неподалеку от польского города Быдгощ ракету произвели в России, утверждает радиостанция RMF FM со ссылкой на результаты экспертизы.
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"Крылатая ракета российского производства X-55 была найдена в Замостье недалеко от Быдгоща. Таковы предварительные выводы Технического института авиационных войск, который делает для прокуратуры экспертизу этого объекта", — сообщило СМИ.
Эксперты также пришли к выводу, что Х-55, скорее всего, пролетела через восточную границу страны, потому что в польской армии такой ракеты "нет ни на вооружении, ни на складах". Отмечается, что прокуратура квалифицировала падение снаряда как "создание угрозы жизни и здоровью многих людей".
Как сообщал ранее оперативный командующий Вооруженными силами Польши Томаш Петровский, ракета могла прилететь 16 декабря. При этом взрыва на месте происшествия не было, никто не пострадал.
Польские власти 27 апреля сообщили, что в окрестностях населенного пункта Замость, примерно в 15 километрах от Быдгоща, нашли обломки "неопознанного воздушного военного объекта". Радиостанция RMF FM выяснила, что это ракета "воздух-земля" с надписями на русском языке. Предполагалось, что ее во время учений запустили польские военные. Впоследствии портал Onet со ссылкой на источники в армии сообщил, что упасть могла крылатая ракета X-55. Утверждалось, что ее запустили с территории Белоруссии.
В ноябре прошлого года на территорию Польши, вблизи границы с Украиной, упали ракеты. В результате погибли два человека. Варшава сперва заявила, что снаряды — российские, но позже выяснилось, что их выпустили украинские средства ПВО. При этом в Москве подчеркнули, что никаких ударов по целям вблизи границы в тот день не наносилось.