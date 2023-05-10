https://ria.ru/20230510/propusk-1870838956.html
В Белоруссии приостановили работу КПП на границе с Литвой
В Белоруссии приостановили работу КПП на границе с Литвой - РИА Новости, 10.05.2023
В Белоруссии приостановили работу КПП на границе с Литвой
Пропуск транспорта через автодорожный пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") на границе Белоруссии и Литвы временно приостановлен... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:49
2023-05-10T16:49
2023-05-10T17:08
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МИНСК, 10 мая – РИА Новости. Пропуск транспорта через автодорожный пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") на границе Белоруссии и Литвы временно приостановлен из-за пожара в одном из административных зданий контрольных служб, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии."По информации, полученной от литовской стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" около 15 часов произошло возгорание одного из административных зданий контрольных служб. В настоящее время пропуск транспорта в обе стороны приостановлен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале белорусского ведомства.Оно рекомендует водителям автотранспорта учитывать данную информацию при планировании маршрута следования в страны ЕС.По информации белорусского Госпогранкомитета на 16.00 мск, выезда из Белоруссии в Литву в данном пункте пропуска ожидают более 360 фур и 20 легковых автомобилей.
https://ria.ru/20230508/granitsa-1870527381.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, литва
В мире, Белоруссия, Литва
В Белоруссии приостановили работу КПП на границе с Литвой
В Белоруссии приостановили работу КПП на границе с Литвой из-за пожара в Мядининкае
МИНСК, 10 мая – РИА Новости.
Пропуск транспорта через автодорожный пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") на границе Белоруссии и Литвы временно приостановлен из-за пожара в одном из административных зданий контрольных служб, сообщил Госпогранкомитет Белоруссии
.
"По информации, полученной от литовской стороны, в пункте пропуска "Мядининкай" около 15 часов произошло возгорание одного из административных зданий контрольных служб. В настоящее время пропуск транспорта в обе стороны приостановлен", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале белорусского ведомства.
Оно рекомендует водителям автотранспорта учитывать данную информацию при планировании маршрута следования в страны ЕС
.
По информации белорусского Госпогранкомитета на 16.00 мск, выезда из Белоруссии в Литву в данном пункте пропуска ожидают более 360 фур и 20 легковых автомобилей.
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