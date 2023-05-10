https://ria.ru/20230510/proekt-1870856878.html

Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух"

Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 10.05.2023

Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух"

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года, следует из... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T17:42

2023-05-10T17:42

2023-05-10T18:00

владимир путин

россия

экономика

дальний восток

правительство рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года, следует из сообщения на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации в целях ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов в городах Дальнего Востока: принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 июня 2023 года.

https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html

россия

дальний восток

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, дальний восток, правительство рф