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Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 10.05.2023
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17:42 10.05.2023 (обновлено: 18:00 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/proekt-1870856878.html
Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух"
Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух" - РИА Новости, 10.05.2023
Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух"
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года, следует из... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T17:42
2023-05-10T18:00
владимир путин
россия
экономика
дальний восток
правительство рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года, следует из сообщения на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации в целях ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов в городах Дальнего Востока: принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года", - говорится в поручении.Срок исполнения поручения - 1 июня 2023 года.
https://ria.ru/20230510/sakhalin-1870857520.html
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владимир путин, россия, экономика, дальний восток, правительство рф
Владимир Путин, Россия, Экономика, Дальний Восток, Правительство РФ
Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух"

Путин поручил продлить срок реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года, следует из сообщения на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации в целях ускорения темпов реализации инфраструктурных проектов в городах Дальнего Востока: принять решение о продлении срока реализации федерального проекта "Чистый воздух" до 2030 года", - говорится в поручении.
Срок исполнения поручения - 1 июня 2023 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
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Владимир ПутинРоссияЭкономикаДальний ВостокПравительство РФ
 
 
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