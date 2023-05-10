https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html

Хуснуллин: с начала года восстановили права более 11 тысяч дольщиков

Хуснуллин: с начала года восстановили права более 11 тысяч дольщиков - РИА Новости, 10.05.2023

Хуснуллин: с начала года восстановили права более 11 тысяч дольщиков

В России в январе-апреле 2023 года были восстановлены права более 11 тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:55

2023-05-10T19:55

2023-05-10T19:55

ильшат шагиахметов

марат хуснуллин

россия

фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)

жилье

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В России в январе-апреле 2023 года были восстановлены права более 11 тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщил вице-премьер России, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным (или субъектовым) - привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты, напоминается в сообщении фонда. С начала 2023 года в эксплуатацию введены 57 домов, ранее признанных проблемными.В сообщении фонда уточняется, что в апреле были восстановлены в правах более 1,8 тысячи дольщиков. Всего в 2019-2023 годах общими усилиями фонда и российских регионов помощь оказана более 170 тысячам граждан, которые пострадали от действий застройщиков. Ранее Хуснуллин заявлял, что проблема обманутых дольщиков в России в скором времени будет полностью решена. "Мы начинали решение проблемы с 400 тысяч обманутых дольщиков. Были и нарушения, где-то и экономика застройщиков не работала, которые не могли выполнить обязательства перед дольщиками. Но в целом можно сказать, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили", - отмечал вице-премьер РФ. По его словам, только за прошлый год были восстановлены права 54 тысяч пострадавших граждан. "На сегодня остается около 40 тысяч обманутых дольщиков, проблемами которых мы занимаемся, и есть уверенность, что их права будут восстановлены", - заверил чиновник. Ранее сообщалось, что в России по итогам первого квартала 2023 года восстановлены права более 9 тысяч обманутых дольщиков. Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.

https://ria.ru/20230407/dolschiki-1863759227.html

https://ria.ru/20230406/zhkkh-1863401564.html

https://ria.ru/20230403/frt-1862653239.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ильшат шагиахметов, марат хуснуллин, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье