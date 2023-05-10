https://ria.ru/20230510/prava-1870893219.html
Хуснуллин: с начала года восстановили права более 11 тысяч дольщиков
Хуснуллин: с начала года восстановили права более 11 тысяч дольщиков - РИА Новости, 10.05.2023
Хуснуллин: с начала года восстановили права более 11 тысяч дольщиков
В России в январе-апреле 2023 года были восстановлены права более 11 тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:55
2023-05-10T19:55
2023-05-10T19:55
ильшат шагиахметов
марат хуснуллин
россия
фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков)
жилье
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В России в январе-апреле 2023 года были восстановлены права более 11 тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщил вице-премьер России, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин. К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным (или субъектовым) - привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты, напоминается в сообщении фонда. С начала 2023 года в эксплуатацию введены 57 домов, ранее признанных проблемными.В сообщении фонда уточняется, что в апреле были восстановлены в правах более 1,8 тысячи дольщиков. Всего в 2019-2023 годах общими усилиями фонда и российских регионов помощь оказана более 170 тысячам граждан, которые пострадали от действий застройщиков. Ранее Хуснуллин заявлял, что проблема обманутых дольщиков в России в скором времени будет полностью решена. "Мы начинали решение проблемы с 400 тысяч обманутых дольщиков. Были и нарушения, где-то и экономика застройщиков не работала, которые не могли выполнить обязательства перед дольщиками. Но в целом можно сказать, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили", - отмечал вице-премьер РФ. По его словам, только за прошлый год были восстановлены права 54 тысяч пострадавших граждан. "На сегодня остается около 40 тысяч обманутых дольщиков, проблемами которых мы занимаемся, и есть уверенность, что их права будут восстановлены", - заверил чиновник. Ранее сообщалось, что в России по итогам первого квартала 2023 года восстановлены права более 9 тысяч обманутых дольщиков. Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.
https://ria.ru/20230407/dolschiki-1863759227.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ильшат шагиахметов, марат хуснуллин, россия, фонд развития территорий (ранее - фонд защиты прав дольщиков), жилье
Ильшат Шагиахметов, Марат Хуснуллин, Россия, Фонд развития территорий (ранее - Фонд защиты прав дольщиков), Жилье
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. В России в январе-апреле 2023 года были восстановлены права более 11 тысяч дольщиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, сообщил вице-премьер России, председатель наблюдательного совета Фонда развития территорий (ФРТ) Марат Хуснуллин.
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"Общими усилиями Фонда развития территорий и регионов с января по апрель включительно восстановлены права 11 101 человека. Из них 4 050 дольщиков получили помощь за счет федеральных механизмов, а 7 051 – за счет региональных механизмов", - цитирует пресс-служба фонда Марата Хуснуллина.
К федеральным механизмам помощи дольщикам относятся завершение строительства проблемного объекта и выплата компенсаций, к региональным (или субъектовым) - привлечение нового инвестора для завершения строительства, предоставление компенсационного жилья, выплаты, напоминается в сообщении фонда.
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С начала 2023 года в эксплуатацию введены 57 домов, ранее признанных проблемными.
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"С применением федеральных механизмов достроены 30 из них. Жилье в них получили или в процессе получения 3 189 дольщиков. Еще 27 домов возведены с помощью региональных механизмов. Квартиры в них предназначены для 1 349 пострадавших граждан", - приводятся в нем слова генерального директора ФРТ Ильшата Шагиахметова.
В сообщении фонда уточняется, что в апреле были восстановлены в правах более 1,8 тысячи дольщиков. Всего в 2019-2023 годах общими усилиями фонда и российских регионов помощь оказана более 170 тысячам граждан, которые пострадали от действий застройщиков.
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Ранее Хуснуллин заявлял, что проблема обманутых дольщиков в России в скором времени будет полностью решена. "Мы начинали решение проблемы с 400 тысяч обманутых дольщиков. Были и нарушения, где-то и экономика застройщиков не работала, которые не могли выполнить обязательства перед дольщиками. Но в целом можно сказать, что проблему обманутых дольщиков в России практически победили", - отмечал вице-премьер РФ.
По его словам, только за прошлый год были восстановлены права 54 тысяч пострадавших граждан. "На сегодня остается около 40 тысяч обманутых дольщиков, проблемами которых мы занимаемся, и есть уверенность, что их права будут восстановлены", - заверил чиновник.
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Ранее сообщалось, что в России по итогам первого квартала 2023 года восстановлены права более 9 тысяч обманутых дольщиков.
Фонд защиты прав дольщиков (с 1 января 2022 года вошел в Фонд развития территорий) был зарегистрирован в форме публично-правовой компании в октябре 2017 года. В случае необходимости средства фонда могут быть направлены на достройку проблемных объектов или выплату компенсаций.