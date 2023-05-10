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"Росатом" заверил, что лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС - РИА Новости, 10.05.2023
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12:25 10.05.2023 (обновлено: 12:32 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pozhary-1870758337.html
"Росатом" заверил, что лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС
"Росатом" заверил, что лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС - РИА Новости, 10.05.2023
"Росатом" заверил, что лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС
Лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) и не повлияли на работу атомной станции, сообщила госкорпорация "Росатом". РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:25
2023-05-10T12:32
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
белоярская аэс
безопасность
заречный
свердловская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) и не повлияли на работу атомной станции, сообщила госкорпорация "Росатом"."В районе расположения энергоблока №4 Белоярской АЭС горит лесной массив Асбестовского лесничества, но угрозы атомной станции лесной пожар не представляет", - говорится в сообщении."Для защиты от лесных пожаров вокруг атомной станции искусственно создана минерализованная полоса. Она полностью очищена от горючих материалов и вспахана до минерального слоя почвы, что препятствует распространению огня. Также на пути фронта пожара находится множество грунтовых и асфальтированных дорог, железнодорожные полотна, опаханные участки леса, ручьи. Кроме того, физическая защита атомной станции устроена таким образом, что переход на саму территорию Белоярской АЭС природного пожара невозможен", - поясняет "Росатом".Пожарная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится под постоянным контролем автоматизированной системы раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель", также спасатели регулярно патрулируют лесной массив, осматривают территории, подчеркивает госкорпорация.
заречный
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", белоярская аэс, безопасность, заречный, свердловская область
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Белоярская АЭС, Безопасность, Заречный, Свердловская область
"Росатом" заверил, что лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС

"Росатом" заверил, что лесные пожары на Урале не повлияли на работу Белоярской АЭС

© Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭСБелоярская АЭС в Свердловской области
Белоярская АЭС в Свердловской области
© Фото предоставлено Управлением информации и общественных связей Белоярской АЭС
Белоярская АЭС в Свердловской области. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Лесные пожары на Урале не угрожают Белоярской АЭС (Заречный, Свердловская область) и не повлияли на работу атомной станции, сообщила госкорпорация "Росатом".
"В районе расположения энергоблока №4 Белоярской АЭС горит лесной массив Асбестовского лесничества, но угрозы атомной станции лесной пожар не представляет", - говорится в сообщении.
"Для защиты от лесных пожаров вокруг атомной станции искусственно создана минерализованная полоса. Она полностью очищена от горючих материалов и вспахана до минерального слоя почвы, что препятствует распространению огня. Также на пути фронта пожара находится множество грунтовых и асфальтированных дорог, железнодорожные полотна, опаханные участки леса, ручьи. Кроме того, физическая защита атомной станции устроена таким образом, что переход на саму территорию Белоярской АЭС природного пожара невозможен", - поясняет "Росатом".
Пожарная обстановка на территории расположения Белоярской АЭС находится под постоянным контролем автоматизированной системы раннего обнаружения лесных пожаров "Лесохранитель", также спасатели регулярно патрулируют лесной массив, осматривают территории, подчеркивает госкорпорация.
Лесные пожары в России
8 мая, 17:46
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Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Белоярская АЭСБезопасностьЗаречныйСвердловская область
 
 
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