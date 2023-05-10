Рейтинг@Mail.ru
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:54 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/pozharoopasnost-1870766155.html
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности - РИА Новости, 10.05.2023
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности
Жителей Тюменской области предупредили о том, что в регионе с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:54
2023-05-10T12:54
происшествия
тюменская область
природные пожары в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284783_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_9f13ab1d837d4655246f943e99fbba57.jpg
ТЮМЕНЬ, 10 мая - РИА Новости. Жителей Тюменской области предупредили о том, что в регионе с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. "В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности... местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости по шкале Нестерова", - сообщает информационный центр правительства региона. Отмечается, что на всей территории региона с 7 мая введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено. Ранее департамент лесного комплекса сообщил, что 10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). По погодным условиям 11 и 12 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется высокая степень пожарной опасности, в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html
тюменская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870284783_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2f46f3b987cf2086f9b5c1aa96741f6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тюменская область, природные пожары в россии
Происшествия, Тюменская область, Природные пожары в России
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности

В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности с 12 по 15 мая

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкПожары в Тюменской области
Пожары в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Пожары в Тюменской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 10 мая - РИА Новости. Жителей Тюменской области предупредили о том, что в регионе с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
"В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности... местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости по шкале Нестерова", - сообщает информационный центр правительства региона.
Отмечается, что на всей территории региона с 7 мая введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено.
Ранее департамент лесного комплекса сообщил, что 10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). По погодным условиям 11 и 12 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется высокая степень пожарной опасности, в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).
Пожар в лесном массиве недалеко от поселка Ключевск Свердловской области - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В России могут ужесточить ответственность для виновных в лесных пожарах
Вчера, 11:41
 
ПроисшествияТюменская областьПриродные пожары в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала