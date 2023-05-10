https://ria.ru/20230510/pozharoopasnost-1870766155.html
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности - РИА Новости, 10.05.2023
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности
Жителей Тюменской области предупредили о том, что в регионе с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:54
2023-05-10T12:54
2023-05-10T12:54
происшествия
тюменская область
природные пожары в россии
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ТЮМЕНЬ, 10 мая - РИА Новости. Жителей Тюменской области предупредили о том, что в регионе с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность. "В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности... местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости по шкале Нестерова", - сообщает информационный центр правительства региона. Отмечается, что на всей территории региона с 7 мая введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено. Ранее департамент лесного комплекса сообщил, что 10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). По погодным условиям 11 и 12 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется высокая степень пожарной опасности, в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870748905.html
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происшествия, тюменская область, природные пожары в россии
Происшествия, Тюменская область, Природные пожары в России
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности
В Тюменской области объявили предупреждение из-за высокой пожароопасности с 12 по 15 мая
ТЮМЕНЬ, 10 мая - РИА Новости.
Жителей Тюменской области предупредили о том, что в регионе с 12 по 15 мая сохранится чрезвычайная пожарная опасность
.
"В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности... местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, 5 класс горимости по шкале Нестерова", - сообщает информационный центр правительства региона.
Отмечается, что на всей территории региона с 7 мая введен режим ЧС. Посещение лесов и разведение огня запрещено.
Ранее департамент лесного комплекса сообщил, что 10 мая в Ишимской, Тобольской, Тюменской и Уватской авиазонах установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень). По погодным условиям 11 и 12 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах прогнозируется высокая степень пожарной опасности, в Уватской авиазоне - III класс пожарной опасности (средняя степень).
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