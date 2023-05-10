https://ria.ru/20230510/pozhar-1870890884.html

В Казани произошел пожар в сауне

В Казани произошел пожар в сауне - РИА Новости, 10.05.2023

В Казани произошел пожар в сауне

Пожар произошел в сауне одного из развлекательных центров в Казани, из здания эвакуировались 120 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T19:37

2023-05-10T19:37

2023-05-10T19:37

происшествия

казань

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

КАЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Пожар произошел в сауне одного из развлекательных центров в Казани, из здания эвакуировались 120 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 18.18 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в четырехэтажном здании развлекательного центра по улице Мазита Гафури, 46, в Казани. На место оперативно прибыли подразделения пожарной охраны", - говорится в сообщении. В ходе разведки пожарные обнаружили плотное задымление, выделение дыма происходило из помещения сауны на втором этаже здания. Два звена газодымозащитной службы тушили возгорание, два звена продолжили разведку других помещений. Уточняется, что до прибытия пожарных подразделений эвакуировались самостоятельно 120 человек, в том числе 40 человек персонала. Сведения о пострадавших не поступали. В 18.43 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870758205.html

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870794422.html

казань

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)