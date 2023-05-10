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В Казани произошел пожар в сауне - РИА Новости, 10.05.2023
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19:37 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870890884.html
В Казани произошел пожар в сауне
В Казани произошел пожар в сауне - РИА Новости, 10.05.2023
В Казани произошел пожар в сауне
Пожар произошел в сауне одного из развлекательных центров в Казани, из здания эвакуировались 120 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T19:37
2023-05-10T19:37
происшествия
казань
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КАЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Пожар произошел в сауне одного из развлекательных центров в Казани, из здания эвакуировались 120 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану. "В 18.18 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в четырехэтажном здании развлекательного центра по улице Мазита Гафури, 46, в Казани. На место оперативно прибыли подразделения пожарной охраны", - говорится в сообщении. В ходе разведки пожарные обнаружили плотное задымление, выделение дыма происходило из помещения сауны на втором этаже здания. Два звена газодымозащитной службы тушили возгорание, два звена продолжили разведку других помещений. Уточняется, что до прибытия пожарных подразделений эвакуировались самостоятельно 120 человек, в том числе 40 человек персонала. Сведения о пострадавших не поступали. В 18.43 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870758205.html
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происшествия, казань, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Казань, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казани произошел пожар в сауне

В Казани эвакуировали 120 человек из-за пожара в сауне одного из развлекательных центров

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Пожар произошел в сауне одного из развлекательных центров в Казани, из здания эвакуировались 120 человек, сообщает главное управление МЧС России по Татарстану.
"В 18.18 (совпадает с мск - ред.) поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации в четырехэтажном здании развлекательного центра по улице Мазита Гафури, 46, в Казани. На место оперативно прибыли подразделения пожарной охраны", - говорится в сообщении.
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В ходе разведки пожарные обнаружили плотное задымление, выделение дыма происходило из помещения сауны на втором этаже здания. Два звена газодымозащитной службы тушили возгорание, два звена продолжили разведку других помещений.
Уточняется, что до прибытия пожарных подразделений эвакуировались самостоятельно 120 человек, в том числе 40 человек персонала.
Сведения о пострадавших не поступали. В 18.43 пожарные ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается.
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