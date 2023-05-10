https://ria.ru/20230510/pozhar-1870758205.html
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке
Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:25
2023-05-10T12:25
2023-05-10T12:59
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870767640_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b38baadeddb867f374beca109f650f11.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 11.13 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров, трех человек спасли. "К сожалению, имеются погибшие", - добавил представитель главка. Согласно сообщению прокуратуры Москвы в телеграм-канале, устанавливаются все обстоятельства пожара в трехкомнатной квартире на 13-м этаже дома по улице Северодвинской, в результате которого погибли трое мужчин.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870767640_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b4b5139b28c7305547ec60c66b3c3167.jpg
Кадры с места пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Прокуроры работают на месте происшествия. По предварительной информации, один из мужчин, находившийся в квартире, выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Его тело с повреждениями характерными при падении с высоты обнаружено под окнами жилого дома. Тело еще одного мужчины обнаружено на первом этаже дома, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.
2023-05-10T12:25
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке
На северо-востоке Москвы три человека погибли при пожаре в квартире на тринадцатом этаже