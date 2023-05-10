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В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 10.05.2023
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12:25 10.05.2023 (обновлено: 12:59 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870758205.html
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 10.05.2023
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке
Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T12:25
2023-05-10T12:59
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 11.13 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров, трех человек спасли. "К сожалению, имеются погибшие", - добавил представитель главка. Согласно сообщению прокуратуры Москвы в телеграм-канале, устанавливаются все обстоятельства пожара в трехкомнатной квартире на 13-м этаже дома по улице Северодвинской, в результате которого погибли трое мужчин.
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Кадры с места пожара в квартире на северо-востоке Москвы
Прокуроры работают на месте происшествия. По предварительной информации, один из мужчин, находившийся в квартире, выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Его тело с повреждениями характерными при падении с высоты обнаружено под окнами жилого дома. Тело еще одного мужчины обнаружено на первом этаже дома, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке

На северо-востоке Москвы три человека погибли при пожаре в квартире на тринадцатом этаже

Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Предварительно, в результате возгорания в квартире на 13-м этаже жилого дома на улице Северодвинская погибли три человека, один из них выпрыгнул в окно", - сказал собеседник агентства.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 11.13 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров, трех человек спасли. "К сожалению, имеются погибшие", - добавил представитель главка.
Согласно сообщению прокуратуры Москвы в телеграм-канале, устанавливаются все обстоятельства пожара в трехкомнатной квартире на 13-м этаже дома по улице Северодвинской, в результате которого погибли трое мужчин.
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