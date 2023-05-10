https://ria.ru/20230510/pozhar-1870758205.html

В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке

В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке - РИА Новости, 10.05.2023

В Москве три человека погибли при пожаре в многоэтажке

Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T12:25

2023-05-10T12:25

2023-05-10T12:59

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в 17-этажном доме на северо-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, в 11.13 пожар удалось ликвидировать на площади 20 квадратных метров, трех человек спасли. "К сожалению, имеются погибшие", - добавил представитель главка. Согласно сообщению прокуратуры Москвы в телеграм-канале, устанавливаются все обстоятельства пожара в трехкомнатной квартире на 13-м этаже дома по улице Северодвинской, в результате которого погибли трое мужчин.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html

москва

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места пожара в квартире на северо-востоке Москвы Прокуроры работают на месте происшествия. По предварительной информации, один из мужчин, находившийся в квартире, выпрыгнул из окна, спасаясь от пожара. Его тело с повреждениями характерными при падении с высоты обнаружено под окнами жилого дома. Тело еще одного мужчины обнаружено на первом этаже дома, он несмотря на оказанную медицинскую помощь скончался. 2023-05-10T12:25 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия