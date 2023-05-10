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В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров

В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров - РИА Новости, 10.05.2023

В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров

Госпожнадзор в Свердловской области возбудил 24 уголовных дела в рамках расследования причин возникновения лесных пожаров за выходные дни сотрудниками, сообщает РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:47

2023-05-10T10:47

2023-05-10T10:47

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Госпожнадзор в Свердловской области возбудил 24 уголовных дела в рамках расследования причин возникновения лесных пожаров за выходные дни сотрудниками, сообщает региональный главк МЧС. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным властей, на утро 10 мая на территории Свердловской области действуют 57 природных пожаров. За последние сутки огнеборцами локализованы 20 природных возгораний и 20 ликвидированы. "В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела", - говорится в сообщении. Также, по данным МЧС, за последние выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.

свердловская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии