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В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров - РИА Новости, 10.05.2023
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10:47 10.05.2023
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870729045.html
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров - РИА Новости, 10.05.2023
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров
Госпожнадзор в Свердловской области возбудил 24 уголовных дела в рамках расследования причин возникновения лесных пожаров за выходные дни сотрудниками, сообщает РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:47
2023-05-10T10:47
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Госпожнадзор в Свердловской области возбудил 24 уголовных дела в рамках расследования причин возникновения лесных пожаров за выходные дни сотрудниками, сообщает региональный главк МЧС. Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным властей, на утро 10 мая на территории Свердловской области действуют 57 природных пожаров. За последние сутки огнеборцами локализованы 20 природных возгораний и 20 ликвидированы. "В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела", - говорится в сообщении. Также, по данным МЧС, за последние выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.
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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Свердловской области возбудили 24 уголовных дела из-за пожаров

Госпожнадзор возбудил 24 уголовных дела из-за пожаров в Свердловской области

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПоследствие лесного пожара
Последствие лесного пожара - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Последствие лесного пожара. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая – РИА Новости. Госпожнадзор в Свердловской области возбудил 24 уголовных дела в рамках расследования причин возникновения лесных пожаров за выходные дни сотрудниками, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее губернатор области Евгений Куйвашев назвал критической ситуацию из-за природных пожаров в регионе. Сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов в минувшую субботу началась эвакуация жителей. В ряде округов введен режим ЧС. По данным властей, на утро 10 мая на территории Свердловской области действуют 57 природных пожаров. За последние сутки огнеборцами локализованы 20 природных возгораний и 20 ликвидированы.
"В рамках расследования причин возникновения лесных пожаров в Свердловской области за выходные дни сотрудниками госпожнадзора было возбуждено 24 уголовных дела", - говорится в сообщении.
Также, по данным МЧС, за последние выходные в отношении нарушителей правил пожарной безопасности было составлено 205 протоколов об административных правонарушениях, а также вынесено 69 определений о возбуждении административных расследований.
Лесные пожары в России
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ПроисшествияСвердловская областьЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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