https://ria.ru/20230510/pozhar-1870719931.html

При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка

При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка - РИА Новости, 10.05.2023

При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка

Два маленьких ребенка погибли, женщина и малыш получили ожоги при пожаре в частном доме в удмуртском поселке Игра, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T10:07

2023-05-10T10:07

2023-05-10T10:37

происшествия

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 10 мая – РИА Новости. Два маленьких ребенка погибли, женщина и малыш получили ожоги при пожаре в частном доме в удмуртском поселке Игра, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Трагедия произошла вечером 9 мая в частном деревянном доме по улице Железнодорожная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обрушилась крыша горящего дома площадью 80 квадратных метров. "В ходе разведки пожарные-спасатели обнаружили двух маленьких детей без признаков жизни: девочку 2021 г.р. и мальчика 2019 г.р. Еще два человека - мать 2004 г.р. и ее сын - 2,5 месяца получили ожоги различной степени тяжести", - сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Причины возгорания устанавливаются.В СУСК РФ по Удмуртии по факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц, малолетнего"."В результате пожара погибли двое маленьких детей - двухгодовалая девочка и четырехгодовалый мальчик, мать которых - 24-летняя местная жительница - на момент случившегося дома отсутствовала. В результате пожара пострадали также находившиеся в гостях у хозяйки дома 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок, которые госпитализированы с ожогами", - говорится в релизе удмуртского следкома.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html

удмуртская республика (удмуртия)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, удмуртская республика (удмуртия)