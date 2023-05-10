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При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка - РИА Новости, 10.05.2023
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10:07 10.05.2023 (обновлено: 10:37 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870719931.html
При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка
При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка - РИА Новости, 10.05.2023
При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка
Два маленьких ребенка погибли, женщина и малыш получили ожоги при пожаре в частном доме в удмуртском поселке Игра, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T10:07
2023-05-10T10:37
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 10 мая – РИА Новости. Два маленьких ребенка погибли, женщина и малыш получили ожоги при пожаре в частном доме в удмуртском поселке Игра, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Трагедия произошла вечером 9 мая в частном деревянном доме по улице Железнодорожная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обрушилась крыша горящего дома площадью 80 квадратных метров. "В ходе разведки пожарные-спасатели обнаружили двух маленьких детей без признаков жизни: девочку 2021 г.р. и мальчика 2019 г.р. Еще два человека - мать 2004 г.р. и ее сын - 2,5 месяца получили ожоги различной степени тяжести", - сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии. Причины возгорания устанавливаются.В СУСК РФ по Удмуртии по факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц, малолетнего"."В результате пожара погибли двое маленьких детей - двухгодовалая девочка и четырехгодовалый мальчик, мать которых - 24-летняя местная жительница - на момент случившегося дома отсутствовала. В результате пожара пострадали также находившиеся в гостях у хозяйки дома 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок, которые госпитализированы с ожогами", - говорится в релизе удмуртского следкома.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html
удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия)
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия)
При пожаре в частном доме в удмуртском селе погибли два маленьких ребенка

При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли два малыша, еще два человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 10 мая – РИА Новости. Два маленьких ребенка погибли, женщина и малыш получили ожоги при пожаре в частном доме в удмуртском поселке Игра, сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Трагедия произошла вечером 9 мая в частном деревянном доме по улице Железнодорожная. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения обрушилась крыша горящего дома площадью 80 квадратных метров.
"В ходе разведки пожарные-спасатели обнаружили двух маленьких детей без признаков жизни: девочку 2021 г.р. и мальчика 2019 г.р. Еще два человека - мать 2004 г.р. и ее сын - 2,5 месяца получили ожоги различной степени тяжести", - сообщили в ГУ МЧС по Удмуртии.
Причины возгорания устанавливаются.
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
В Уссурийске ликвидировали крупный пожар на складе
07:24
В СУСК РФ по Удмуртии по факту гибели детей возбудили уголовное дело по статье УК РФ "убийство двух лиц, малолетнего".
"В результате пожара погибли двое маленьких детей - двухгодовалая девочка и четырехгодовалый мальчик, мать которых - 24-летняя местная жительница - на момент случившегося дома отсутствовала. В результате пожара пострадали также находившиеся в гостях у хозяйки дома 19-летняя девушка и ее двухмесячный ребенок, которые госпитализированы с ожогами", - говорится в релизе удмуртского следкома.
 
ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
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