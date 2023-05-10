https://ria.ru/20230510/pozhar-1870710931.html

В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам

В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам - РИА Новости, 10.05.2023

В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам

Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области, ликвидированы, от огня удалось спасти более 20 тысяч жилых домов, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:27

2023-05-10T09:27

2023-05-10T09:47

происшествия

курганская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812417027_0:225:3131:1986_1920x0_80_0_0_cec8ef3a1a184728ee4addfbff17a4ad.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области, ликвидированы, от огня удалось спасти более 20 тысяч жилых домов, сообщил региональный главк МЧС."За период борьбы с огненной стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы", — говорится в публикации.В операции задействованы 1228 человек и 339 единицы техники, дополнительно работают аэромобильные группировки из Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и ЯНАО.При возникновении новых очагов в готовности к реагированию находятся три борта авиации МЧС России, отмечается в пресс-релизе ведомства.Как сообщило ранее региональное управление СК, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).

https://ria.ru/20230508/pozhary-1870449067.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курганская область, природные пожары в россии