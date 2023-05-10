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В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам - РИА Новости, 10.05.2023
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09:27 10.05.2023 (обновлено: 09:47 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870710931.html
В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам
В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам - РИА Новости, 10.05.2023
В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам
Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области, ликвидированы, от огня удалось спасти более 20 тысяч жилых домов, сообщил... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:27
2023-05-10T09:47
происшествия
курганская область
природные пожары в россии
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области, ликвидированы, от огня удалось спасти более 20 тысяч жилых домов, сообщил региональный главк МЧС."За период борьбы с огненной стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы", — говорится в публикации.В операции задействованы 1228 человек и 339 единицы техники, дополнительно работают аэромобильные группировки из Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и ЯНАО.При возникновении новых очагов в готовности к реагированию находятся три борта авиации МЧС России, отмечается в пресс-релизе ведомства.Как сообщило ранее региональное управление СК, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
https://ria.ru/20230508/pozhary-1870449067.html
курганская область
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происшествия, курганская область, природные пожары в россии
Происшествия, Курганская область, Природные пожары в России
В Курганской области ликвидировали пожары, угрожавшие населенным пунктам

В Курганской области ликвидировали ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 мая – РИА Новости. Все ландшафтные пожары, угрожавшие населенным пунктам в Курганской области, ликвидированы, от огня удалось спасти более 20 тысяч жилых домов, сообщил региональный главк МЧС.
"За период борьбы с огненной стихией в Курганской области пожарно-спасательным подразделениям удалось спасти свыше 20 тысяч жилых домов и 214 объектов жизнеобеспечения. По состоянию на 10 мая 2023 года все ландшафтные пожары, угрожавшие ранее населенным пунктам региона, ликвидированы", — говорится в публикации.
В операции задействованы 1228 человек и 339 единицы техники, дополнительно работают аэромобильные группировки из Тюменской, Челябинской областей, Пермского края, Удмуртии, Башкортостана и ЯНАО.
При возникновении новых очагов в готовности к реагированию находятся три борта авиации МЧС России, отмечается в пресс-релизе ведомства.
Как сообщило ранее региональное управление СК, в результате возникших 7 мая в Курганской области масштабных пожаров погибли минимум три человека, нанесен значительный материальный ущерб. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность).
Лесные пожары в России
Лесные пожары в России: где самая тяжелая ситуация
8 мая, 17:46
 
ПроисшествияКурганская областьПриродные пожары в России
 
 
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