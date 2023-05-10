https://ria.ru/20230510/pozhar-1870696703.html

Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара

Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара - РИА Новости, 10.05.2023

Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара

Жителей небольшой деревни Мариинка в Новосибирской области в ночь на среду пришлось временно эвакуировать из-за угрозы ландшафтного пожара, пожар к утру был... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T07:44

2023-05-10T07:44

2023-05-10T07:44

происшествия

новосибирская область

венгеровский район

куйбышевский район

виктор орлов

андрей травников

мариинский театр

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Жителей небольшой деревни Мариинка в Новосибирской области в ночь на среду пришлось временно эвакуировать из-за угрозы ландшафтного пожара, пожар к утру был ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС по региону Виктор Орлов. На оперативном совещании в облправительстве в среду глава ГУМЧС отметил, что в целом в Новосибирской области складывается напряженная обстановка с ландшафтными пожарами. За прошедшую неделю всего ликвидировано 1155 пожаров из которых 996 – горение сухой растительности, что составляет 86% от общего количества пожаров за неделю. "Вчера в 23.30 (19.30 мск) вблизи населенного пункта Мариинка выявлен очаг крупного ландшафтного пожара с фронтом в 1,5 километра, создававшего прямую угрозу населенным пунктам. Приняты все меры, активно в работу включилась администрация, сельхозпроизводители… При этом пришлось провести эвакуацию населения в безопасные районы", - рассказал Орлов. По данным главка, всего временно на безопасное расстояние эвакуировали 36 человек, которые проживают в 22 домах в Мариинке Венгеровского района. К утру среды пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, деревня находится в безопасности. По словам Орлова, в настоящее время на контроле остается обстановка с природными пожарами в шести районах области, где горение происходит в труднодоступной заболоченной местности. Угроз населенным пунктам нет. В четырех районах действуют пять лесных пожаров на площади более 57 гектаров, из них два пожара локализованы на площади 36 гектаров. "Сегодня с учетом складывающейся обстановки планируется применение авиации Росгвардии в Куйбышевском районе, что позволит снять угрозу четырем населенным пунктам", - также сообщил Орлов. Он предложил продлить до 23 мая действие в Новосибирской области особого противопожарного режима. Губернатор региона Андрей Травников это предложение поддержал.

https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html

https://ria.ru/20230509/pozhary-1870628496.html

новосибирская область

венгеровский район

куйбышевский район

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происшествия, новосибирская область, венгеровский район, куйбышевский район, виктор орлов, андрей травников, мариинский театр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)