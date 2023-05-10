https://ria.ru/20230510/pozhar-1870696703.html
Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара
Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара - РИА Новости, 10.05.2023
Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара
Жителей небольшой деревни Мариинка в Новосибирской области в ночь на среду пришлось временно эвакуировать из-за угрозы ландшафтного пожара, пожар к утру был... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T07:44
2023-05-10T07:44
2023-05-10T07:44
происшествия
новосибирская область
венгеровский район
куйбышевский район
виктор орлов
андрей травников
мариинский театр
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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НОВОСИБИРСК, 10 мая – РИА Новости. Жителей небольшой деревни Мариинка в Новосибирской области в ночь на среду пришлось временно эвакуировать из-за угрозы ландшафтного пожара, пожар к утру был ликвидирован, сообщил начальник ГУМЧС по региону Виктор Орлов. На оперативном совещании в облправительстве в среду глава ГУМЧС отметил, что в целом в Новосибирской области складывается напряженная обстановка с ландшафтными пожарами. За прошедшую неделю всего ликвидировано 1155 пожаров из которых 996 – горение сухой растительности, что составляет 86% от общего количества пожаров за неделю. "Вчера в 23.30 (19.30 мск) вблизи населенного пункта Мариинка выявлен очаг крупного ландшафтного пожара с фронтом в 1,5 километра, создававшего прямую угрозу населенным пунктам. Приняты все меры, активно в работу включилась администрация, сельхозпроизводители… При этом пришлось провести эвакуацию населения в безопасные районы", - рассказал Орлов. По данным главка, всего временно на безопасное расстояние эвакуировали 36 человек, которые проживают в 22 домах в Мариинке Венгеровского района. К утру среды пожар ликвидирован, погибших и пострадавших нет, деревня находится в безопасности. По словам Орлова, в настоящее время на контроле остается обстановка с природными пожарами в шести районах области, где горение происходит в труднодоступной заболоченной местности. Угроз населенным пунктам нет. В четырех районах действуют пять лесных пожаров на площади более 57 гектаров, из них два пожара локализованы на площади 36 гектаров. "Сегодня с учетом складывающейся обстановки планируется применение авиации Росгвардии в Куйбышевском районе, что позволит снять угрозу четырем населенным пунктам", - также сообщил Орлов. Он предложил продлить до 23 мая действие в Новосибирской области особого противопожарного режима. Губернатор региона Андрей Травников это предложение поддержал.
https://ria.ru/20230510/pozhar-1870695272.html
https://ria.ru/20230509/pozhary-1870628496.html
новосибирская область
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происшествия, новосибирская область, венгеровский район, куйбышевский район, виктор орлов, андрей травников, мариинский театр, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Новосибирская область, Венгеровский район, Куйбышевский район, Виктор Орлов, Андрей Травников, Мариинский театр, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителей деревни в Новосибирской области эвакуировали из-за угрозы пожара
Жителей деревни Мариинка в Новосибирской области временно эвакуировали из-за угрозы пожара