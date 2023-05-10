https://ria.ru/20230510/pozhar-1870690832.html

В ЕАО ликвидировали пожар в заповеднике "Бастак"

В ЕАО ликвидировали пожар в заповеднике "Бастак" - РИА Новости, 10.05.2023

В ЕАО ликвидировали пожар в заповеднике "Бастак"

Лесной пожар, прошедший более 22 тысяч гектаров в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, ликвидировали во вторник, сообщили в среду в... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T05:12

2023-05-10T05:12

2023-05-10T05:12

еврейская автономная область

россия

биробиджан

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Лесной пожар, прошедший более 22 тысяч гектаров в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, ликвидировали во вторник, сообщили в среду в правительстве региона. Отмечается, что пожарные также потушили все возгорания, которые ранее действовали на территории лесного фонда ЕАО. О возгорании в заповеднике правительство ЕАО заявило днем в пятницу. По информации властей региона, огонь к тому времени прошел примерно 2,5 тысячи гектаров. К тушению привлекли 130 человек, среди которых был персонал федеральной и хабаровской авиалесоохраны, а также 14 единиц техники, использовались пожарные вертолеты. Дым от пожара ветром сносило к населенным пунктам, в Биробиджане с утра пятницы наблюдалось небольшое задымление, уточнили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Вечером в пятницу в ГУМЧС РФ по ЕАО сказали, что пламя распространилось на 2,74 тысячи гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту пожара. В ведомстве уточнили, что пожар в "Бастаке" начался 1 мая. В понедельник замдиректора заповедника Сергей Кривошеев заявил, что к вечеру воскресенья пожар локализовали на площади 22,3 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20230509/pozhary-1870628496.html

еврейская автономная область

россия

биробиджан

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еврейская автономная область, россия, биробиджан, происшествия