В ЕАО ликвидировали пожар в заповеднике "Бастак"
В Еврейской автономной области ликвидировали лесной пожар в заповеднике "Бастак"
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС во время тушения лесного пожара
Сотрудники МЧС во время тушения лесного пожара. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Лесной пожар, прошедший более 22 тысяч гектаров в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области, ликвидировали во вторник, сообщили в среду в правительстве региона.
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"Возгорание в "Бастаке" ликвидировано... 9 мая на территории региона завершилось тушение лесного пожара на территории природного заповедника "Бастак". Площадь, пройденная огнем, составила более 22 тысяч гектаров", - говорится в сообщении в телеграм-канале областных властей.
Отмечается, что пожарные также потушили все возгорания, которые ранее действовали на территории лесного фонда ЕАО.
О возгорании в заповеднике правительство ЕАО заявило днем в пятницу. По информации властей региона, огонь к тому времени прошел примерно 2,5 тысячи гектаров. К тушению привлекли 130 человек, среди которых был персонал федеральной и хабаровской авиалесоохраны, а также 14 единиц техники, использовались пожарные вертолеты. Дым от пожара ветром сносило к населенным пунктам, в Биробиджане с утра пятницы наблюдалось небольшое задымление, уточнили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Вечером в пятницу в ГУМЧС РФ по ЕАО сказали, что пламя распространилось на 2,74 тысячи гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту пожара. В ведомстве уточнили, что пожар в "Бастаке" начался 1 мая. В понедельник замдиректора заповедника Сергей Кривошеев заявил, что к вечеру воскресенья пожар локализовали на площади 22,3 тысячи гектаров.