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"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 10.05.2023
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09:41 10.05.2023
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"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления
"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 10.05.2023
"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления
В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:41
2023-05-10T09:41
в мире
украина
россия
владимир зеленский
олег соскин
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.По словам Соскина, контрнаступление, запланированное президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет успешным.Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер намерен втянуть США в военный конфликт с Россией.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет сотни тысяч лучших солдат ВСУ при наступлении

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.
«

"Это безнадежное дело, потому что потери будут огромны", — посчитал он.

По словам Соскина, контрнаступление, запланированное президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет успешным.
«

"Это называется ритуальное жертвоприношение украинцев", — подытожил он.

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер намерен втянуть США в военный конфликт с Россией.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
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