https://ria.ru/20230510/poteri-1870714244.html

"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления

"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 10.05.2023

"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления

В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T09:41

2023-05-10T09:41

2023-05-10T09:41

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украина

россия

владимир зеленский

олег соскин

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.По словам Соскина, контрнаступление, запланированное президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет успешным.Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер намерен втянуть США в военный конфликт с Россией.

https://ria.ru/20230509/plan-1870639638.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин