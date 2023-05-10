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"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления
"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления - РИА Новости, 10.05.2023
"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления
В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T09:41
2023-05-10T09:41
2023-05-10T09:41
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В ходе контрнаступления украинская армия потеряет сотни тысяч своих лучших солдат, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале.По словам Соскина, контрнаступление, запланированное президентом Украины Владимиром Зеленским, не будет успешным.Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что украинский лидер намерен втянуть США в военный конфликт с Россией.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, олег соскин
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Олег Соскин
"Это безнадежно ". Зеленского предупредили о последствиях контрнаступления
Экс-советник Кучмы Соскин: Украина потеряет сотни тысяч лучших солдат ВСУ при наступлении