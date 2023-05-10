https://ria.ru/20230510/poteplenie-1870743801.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 10.05.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:23
2023-05-10T11:23
2023-05-10T11:28
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573594786_0:522:2712:2048_1920x0_80_0_0_fa668720e59b7833cac76141bc5532fa.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик добавила, что ветер в субботу будет дуть северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. По ее словам, такой ветер не будет ухудшать погодную ситуацию."В воскресенье днем не исключен местами небольшой кратковременный дождь. Что касается температурного режима, он останется практически таким же, и сохранится северный ветер, то есть, 14 мая минимальная температура - плюс 5-10, дневная температура - плюс 16-21", - отметила Позднякова.Она пояснила, что температура в воскресенье будет чуть ниже, чем накануне, так как ожидается дождь и не будет такого яркого солнца, как в субботу.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573594786_669:373:2902:2048_1920x0_80_0_0_019bcab2ce4a470c9de3d08816d253a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных
В Москве на выходных потеплеет до 22 градусов
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В выходные погода в столичном регионе довольно комфортная. В субботу при переменной облачности осадков не ожидается. Ночь будет довольно теплой, в Москве
где-то порядка плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 19-21, по области - плюс 17-22" - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что ветер в субботу будет дуть северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. По ее словам, такой ветер не будет ухудшать погодную ситуацию.
"В воскресенье днем не исключен местами небольшой кратковременный дождь. Что касается температурного режима, он останется практически таким же, и сохранится северный ветер, то есть, 14 мая минимальная температура - плюс 5-10, дневная температура - плюс 16-21", - отметила Позднякова.
Она пояснила, что температура в воскресенье будет чуть ниже, чем накануне, так как ожидается дождь и не будет такого яркого солнца, как в субботу.
Москвичам рассказали о погоде в мае