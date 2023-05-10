https://ria.ru/20230510/poteplenie-1870743801.html

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 10.05.2023

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T11:23

2023-05-10T11:23

2023-05-10T11:28

общество

москва

погода

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик добавила, что ветер в субботу будет дуть северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. По ее словам, такой ветер не будет ухудшать погодную ситуацию."В воскресенье днем не исключен местами небольшой кратковременный дождь. Что касается температурного режима, он останется практически таким же, и сохранится северный ветер, то есть, 14 мая минимальная температура - плюс 5-10, дневная температура - плюс 16-21", - отметила Позднякова.Она пояснила, что температура в воскресенье будет чуть ниже, чем накануне, так как ожидается дождь и не будет такого яркого солнца, как в субботу.

https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, погода