Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 10.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 10.05.2023 (обновлено: 11:28 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/poteplenie-1870743801.html
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Москвичам рассказали о погоде на выходных - РИА Новости, 10.05.2023
Москвичам рассказали о погоде на выходных
Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T11:23
2023-05-10T11:28
общество
москва
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573594786_0:522:2712:2048_1920x0_80_0_0_fa668720e59b7833cac76141bc5532fa.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.Синоптик добавила, что ветер в субботу будет дуть северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. По ее словам, такой ветер не будет ухудшать погодную ситуацию."В воскресенье днем не исключен местами небольшой кратковременный дождь. Что касается температурного режима, он останется практически таким же, и сохранится северный ветер, то есть, 14 мая минимальная температура - плюс 5-10, дневная температура - плюс 16-21", - отметила Позднякова.Она пояснила, что температура в воскресенье будет чуть ниже, чем накануне, так как ожидается дождь и не будет такого яркого солнца, как в субботу.
https://ria.ru/20230430/pogoda-1868891337.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573594786_669:373:2902:2048_1920x0_80_0_0_019bcab2ce4a470c9de3d08816d253a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
Москвичам рассказали о погоде на выходных

В Москве на выходных потеплеет до 22 градусов

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкЗакат солнца на фоне Кремля
Закат солнца на фоне Кремля - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Закат солнца на фоне Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Комфортная погода с переменной облачностью и до плюс 22 градусов ожидает жителей столицы на выходных, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В выходные погода в столичном регионе довольно комфортная. В субботу при переменной облачности осадков не ожидается. Ночь будет довольно теплой, в Москве где-то порядка плюс 7-9 градусов, по области плюс 5-10 градусов. Дневная температура в Москве - плюс 19-21, по области - плюс 17-22" - рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что ветер в субботу будет дуть северного направления со скоростью 4-9 метров в секунду. По ее словам, такой ветер не будет ухудшать погодную ситуацию.
"В воскресенье днем не исключен местами небольшой кратковременный дождь. Что касается температурного режима, он останется практически таким же, и сохранится северный ветер, то есть, 14 мая минимальная температура - плюс 5-10, дневная температура - плюс 16-21", - отметила Позднякова.
Она пояснила, что температура в воскресенье будет чуть ниже, чем накануне, так как ожидается дождь и не будет такого яркого солнца, как в субботу.
Женщина с ребенком проходит мимо спортивной площадки - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Москвичам рассказали о погоде в мае
30 апреля, 20:50
 
ОбществоМоскваПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала