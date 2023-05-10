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МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве

МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве - РИА Новости, 10.05.2023

МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве

Решительный протест Польше будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент с возложением цветов послом РФ в Варшаве, заявила в среду официальный... РИА Новости, 10.05.2023

2023-05-10T16:32

2023-05-10T16:32

2023-05-10T16:32

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

польша

россия

сергей андреев

день победы

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Решительный протест Польше будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент с возложением цветов послом РФ в Варшаве, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Польской стороне, как мы уже говорили, будет заявлен решительный протест, и, я вас могу заверить, это не единственные контрмеры. Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны", - заявила Захарова на брифинге.Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал. В прошлом году на посла РФ в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.

польша

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Толпа людей на мемориальном кладбище в Варшаве не пускает российского посла возложить цветы Агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы. Собравшиеся требуют, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. В прошлом году на посла напали в День Победы, облили его красной жидкостью. 2023-05-10T16:32 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, сергей андреев, день победы, видео