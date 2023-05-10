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МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве
МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве - РИА Новости, 10.05.2023
МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве
Решительный протест Польше будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент с возложением цветов послом РФ в Варшаве, заявила в среду официальный... РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T16:32
2023-05-10T16:32
2023-05-10T16:32
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
польша
россия
сергей андреев
день победы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Решительный протест Польше будет не единственной контрмерой в ответ на инцидент с возложением цветов послом РФ в Варшаве, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова."Польской стороне, как мы уже говорили, будет заявлен решительный протест, и, я вас могу заверить, это не единственные контрмеры. Мы рассматриваем это как очередное проявление, я думаю, уже не недружественного, а дикого отношения с польской стороны", - заявила Захарова на брифинге.Агрессивно настроенная толпа преградила дорогу российскому послу Сергею Андрееву на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал во вторник возложить цветы в День Победы. Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. Из-за агрессивного поведения собравшихся послу не удалось возложить венок на кладбище советских воинов и пришлось покинуть мемориал. В прошлом году на посла РФ в Польше напали в День Победы, облив красной жидкостью.
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Толпа людей на мемориальном кладбище в Варшаве не пускает российского посла возложить цветы
Агрессивная толпа преградила дорогу российскому послу на мемориальном кладбище в Варшаве, куда он приехал возложить цветы. Собравшиеся требуют, чтобы дипломат снял георгиевскую ленту с пиджака. В прошлом году на посла напали в День Победы, облили его красной жидкостью.
2023-05-10T16:32
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), польша, россия, сергей андреев, день победы, видео
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Польша, Россия, Сергей Андреев, День Победы
МИД пообещал ответить на ЧП при возложении цветов послом России в Варшаве
МИД: протест будет не единственной мерой в ответ на ЧП при возложении цветов в Варшаве