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В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом - РИА Новости, 10.05.2023
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15:44 10.05.2023 (обновлено: 15:54 10.05.2023)
https://ria.ru/20230510/politika-1870815379.html
В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом
В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом - РИА Новости, 10.05.2023
В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах русских. РИА Новости, 10.05.2023
2023-05-10T15:44
2023-05-10T15:54
россия
в мире
украина
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дарья дугина
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах русских."Не случайно, что один из новых киевских нацистов, глава их военной разведки Буданов, позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности, прямая цитата, убивать россиян по всему миру. Интересно, что еще требуется Белому дому, Даунинг стрит или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях?" - задалась вопросом Захарова.Представитель МИД добавила: "Если это не терроризм, тогда что?". Она предположила, что, возможно, для западных стран экстремизмом и терроризмом являются те случаи, когда в ходе террористических акций погибают граждане стран НАТО - тогда это терроризм, экстремизм и то, что следует порицать и осуждать, за что следует наказывать.Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
https://ria.ru/20230510/peskov-1870766535.html
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украина
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Дарья Буймова
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россия, в мире, украина, берлин (город), дарья дугина, мария захарова, нато, yahoo! inc.
Россия, В мире, Украина, Берлин (город), Дарья Дугина, Мария Захарова, НАТО, Yahoo! Inc.
В МИД назвали заявления Буданова об убийстве русских терроризмом

В МИД назвали заявления главы украинской разведки Буданова об убийстве русских терроризмом

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 10.05.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом высказывания главы военной разведки Украины Кирилла Буданова об убийствах русских.
"Не случайно, что один из новых киевских нацистов, глава их военной разведки Буданов, позволил себе чудовищные разглагольствования о готовности, прямая цитата, убивать россиян по всему миру. Интересно, что еще требуется Белому дому, Даунинг стрит или Елисейскому дворцу, Берлину, Мадриду, Риму для того, чтобы увидеть элементы экстремизма в подобных заявлениях?" - задалась вопросом Захарова.
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Представитель МИД добавила: "Если это не терроризм, тогда что?". Она предположила, что, возможно, для западных стран экстремизмом и терроризмом являются те случаи, когда в ходе террористических акций погибают граждане стран НАТО - тогда это терроризм, экстремизм и то, что следует порицать и осуждать, за что следует наказывать.
Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов в интервью Yahoo News ранее в мае заявил, что они "убивали и будут убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины". Так Буданов ответил на вопрос портала о возможной причастности украинской стороны к убийству российского политолога Дарьи Дугиной, попросив "не продолжать эту тему".
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